Kennzeichen und Tankfüllung gestohlen: „Wir waren deppert“

Einen Tag nach seinem 22. Geburtstag musste ein Hollabrunner auf der Anklagebank im Gerichtssaal von Erhard Neubauer Platz nehmen. „Ich war mit einem Hawara beinand; wir waren deppert“, erklärte er die Urkundenunterdrückung und den Betrug und bekannte sich schuldig.

Anfang März sollte er das Auto seiner Schwester reparieren. Er fuhr damit herum und hatte Angst, es ihr mit leerem Tank zurückzugeben. Was tat der 22-Jährige also? Als er bei einem Busparkplatz vorbeifuhr, habe er sich gedacht, die Kennzeichen könne er brauchen und montierte sie von einem Fahrzeug ab, um sie an dem Wagen seiner Schwester anzubringen. Und dann? Recherchierten er und sein Freund im Internet, welche Tankstelle zu später Stunde noch offen hatte. Die jungen Männer fuhren nach Stockerau, tankten um über 100 Euro – bezahlten aber nicht.

Angeklagter nahm „spürbare Diversion“ an

Da Tankstellen videoüberwacht sind, war der Täter rasch gefunden. Mittlerweile hat der Angeklagte die Kennzeichen, die er im nächsten Windschutzgürtel entsorgt hatte, an das Busunternehmen zurückgegeben. Auch die Tankfüllung wurde mittlerweile bezahlt. Darum bot Neubauer eine Diversion an. „Eine spürbare“, forderte Bezirksanwältin Marion Reinwein. Denn für den Angeklagten gab es in der Vergangenheit schon einen außergerichtlichen Tatausgleich wegen gefährlicher Drohung.

Der 22-Jährige willigte sofort ein, 150 Euro an die Republik zu zahlen und zusätzlich 50 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten. „Wenn sie die gemeinnützige Arbeit nicht leisten, dann sehen wir uns hier wieder, es gibt eine Verurteilung und eine Vorstrafe“, mahnte der Richter.

