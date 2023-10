Mann ängstigt Nachbarn: In Abwesenheit verurteilt

„Der erscheint nirgends“, wusste Richter Erhard Neubauer am Bezirksgericht Hollabrunn, mit wem er es - nicht - zu tun bekommen würde. Denn - fast folgerichtig - war der Angeklagte auch zur aktuellen Verhandlung nicht erschienen. Jegliche Befragung durch die Polizei hatte der Mann (49) bis dahin verweigert; auch die Annahme der Ladungen zu Gericht. „Wir machen das ohne den Angeklagten“, entschied der Richter und hörte sich die Zeugen zu drei Vorfällen in Hollabrunn an.

In der Nacht auf den 25. Mai dieses Jahres ließ der 49-Jährige seine Wut das erste Mal walten, und zwar im Garten der Nachbarin (40). Er malträtierte das Pool-Dach, die Sat-Anlage des Hauses sowie mehrere Tomatenpflanzen. Als nächsten traf es am 4. Juni einen 26-Jährigen, der seine Eltern in Hollabrunn besucht hatte. Um zehn vor vier in der Nacht sei er munter geworden, sah aus dem Fenster und beobachtete den Beschuldigten, der etwas in der Hand hielt. Das Ergebnis dieser Nacht: eine zertrümmerte Heckscheibe des Autos des 26-Jährigen.

Bisher drei Sachbeschädigungen, Angst vor mehr

Damit war die Serie noch nicht zu Ende. Während eine 72-Jährige am 17. August am frühen Nachmittag mit ihrer Tochter telefonierte, beobachtete sie, wie der 49-Jährige an ihrem Autospiegel hantierte. Sie habe ihn darauf angesprochen, schilderte sie dem Richter, der hätte einen Schrei losgelassen und den Spiegel daraufhin runtergerissen. Jetzt habe sie Angst vor dem Mann, den sie schon von klein auf kenne. Und die Angst verband alle Zeugen.

So war die Verhandlung, abgesehen vom Urteil für den 49-Jährigen, eher eine Art Nachbarschaftsberatung. Denn die angeklagten Sachbeschädigungen waren bei weitem nicht alles, was die Anrainer mitmachen - aber vieles an der Grenze des Strafbaren. So hatte Neubauer eher wenig Trost für die Zeugen parat, die zukünftige Taten fürchten: „Vorbeugend ist nichts zu machen.“ Fürs Erste wurde der 49-Jährige in Abwesenheit zu zwei Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt.