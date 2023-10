Nach Unfall durch Ölspur: „Ich kann ihm nichts vorwerfen“

Zu einem verhängnisvollen Unfall kam es am 30. Juli letzten Jahres bei der Ortseinfahrt Mittergrabern aus nördlicher Richtung. Das Fahrzeug eines 29-Jährigen verlor Diesel und zog auf der nassen Fahrbahn eine entsprechende Spur. Dadurch sei das Auto eines 52-jährigen Polizeibeamten über die Achse und auf die Gegenfahrbahn gerutscht, wo es zu einer Kollision mit dem Pkw einer 55-jährigen Versicherungsangestellten kam, die mit ihrem 54-jährigen Mann unterwegs war.

Die Anklage gegen den 29-Jährigen am Bezirksgericht lautete auf fahrlässige schwere Körperverletzung, weil er sein Auto, das er nicht abstellte und nicht ausreichend sicherte, nachdem er festgestellt hatte, dass mit dem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Er habe in gebührendem Abstand ein Warndreieck aufgestellt und auch unmittelbar danach die Polizei gerufen, erklärte der Angeklagte. Dass sich die Dieselspur offenbar schon länger zog, habe er aufgrund der Straßenverhältnisse nicht erkennen können.

Gutachten stützt Version des Beschuldigten

Die Ansicht des jungen Mannes, der bei der Panne seinen vierjährigen Sohn im Auto mitführte, wurde durch ein Gutachten erhärtet, wonach die Dieselspur bei den regnerischen Verhältnissen nicht ersichtlich war. Das änderte freilich nichts an den Verletzungen der Unfallopfer, wobei der 54-jährige Beamte mit acht Monaten Krankenstand aufgrund mehrerer Brüche wohl am schlimmsten dran war. Es änderte aber nichts an der Schuldlosigkeit des 29-Jährigen.

„Was wirft man ihm vor?“, fragte sich Richter Erhard Neubauer letztlich; für den Defekt an seinem Auto habe er nichts gekonnt, das Pannendreieck hatte er aufgestellt und die Polizei informiert. „Ich kann ihm nichts vorwerfen“, begründete der Richter seinen Freispruch, der spürbar für Erleichterung bei dem 29-Jährigen sorgte. Wobei es sich bei dem Urteilsspruch nur um die strafrechtliche Seite handelte. Wie es auf dem Zivilrechtsweg ausgeht, steht auf einem anderen Blatt.