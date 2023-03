„Reiner Internetbetrug“: Spielekonsole kam nie an

Er habe das Paket verschickt, nur habe er leider den Empfänger verwechselt, es sei also an eine falsche Adresse gegangen. „Ich hab‘ gedacht, es geht an den Richtigen“, erklärte der Angeklagte vor Richter Erhard Neubauer. Als ihn der Käufer kontaktierte, weil er die Ware nie erhalten hatte, habe er seinen Irrtum bemerkt.

Da habe der 24-Jährige noch gedacht, dass der falsche Empfänger das Paket eben angenommen hat. Doch es sei nicht wieder aufgetaucht. Denkste. Als es nämlich zur Anzeige kam, tauchte das Paket mit der Spielekonsole darin wieder auf, und zwar in einer Abstellkammer beim Angeklagten.

Nicht das erste „Missgeschick“ ...

„Es muss gekommen sein, als ich auf Urlaub war und meine Eltern müssen es hineingestellt und dann vergessen haben“, hatte der 24-Jährige eine Erklärung parat. Die wollte Neubauer nicht glauben: „Das sieht nach reinem Betrug aus.“ Warum der Richter so sicher war? Es war das dritte Mal innerhalb kurzer Zeit, dass dem Angeklagten so etwas passiert war. Zuletzt im Mai 2021, da hatte er ein Videospiel um 39 Euro verkauft, das ebenfalls nie beim Käufer angekommen ist.

Das Produkt wollte der 29-Jährige, der per Videoanruf zugeschaltet war, nun nicht mehr. „Ich will mein Geld zurück“, sagte er. Der Angeklagte versprach, es zurückzuüberweisen, und nahm die vom Richter angebotene Diversion – eine Geldbuße ohne Verurteilung – an. Er zahlte die Geldbuße in Höhe von 150 Euro und nahm auch den Rat von Neubauer an: „Ich empfehle Ihnen, künftig eingeschrieben zu versenden.“

