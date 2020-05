Watschen-Affäre in Büro von Steuerberater .

Im Zuge eines heftigen Streits mit einem seiner Kunden teilte ein Steuerberater im vergangenen Dezember eine Ohrfeige aus. Das hatte in Hollabrunn nun ein gerichtliches Nachspiel. Durch den Schlag habe das 38-jährige Opfer Verletzungen am Innenohr und an der Halswirbelsäule erlitten.