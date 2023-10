Wenn der nahende Tod keinen Frieden stiftet

Reality-Serien erreichen eine große Seherschaft und mitunter mag man sich schon denken, dass die Inszenierung in diesen Formaten überzogen ist. Aber wer die Familientragödie am Bezirksgericht miterlebt hat, wo sich eine Familie am Sterbebett der Mutter buchstäblich in die Haare bekommen hat, der braucht derart „Unterhaltung“ nicht mehr.

Eine 65-Jährige wurde am 11. Juni dieses Jahres von der Familie informiert, dass die Mutter im Sterben liegen würde. Die 65-Jährige wiederum sagte ihrem Bruder (67) - dem „schwarzen Schaf“ der insgesamt fünf Geschwister - Bescheid.

Abschied bei offener oder geschlossener Tür

Gemeinsam fuhr man zum Elternhaus und der Empfang fiel frostig aus; schließlich hatte der 67-Jährige seit über neun Jahren keinen Fuß über die Schwelle gesetzt. Bis dahin hatten alle Beteiligten zumindest so viel Pietät, dass der 67-Jährige ins Zimmer der Mutter vorgelassen wurde. Doch dann eskalierte die Situation relativ schnell. Er wollte mit der Mutter allein sein und dazu die Türe schließen. Das aber wollte sein 33-jähriger Neffe, der sozusagen Totenwache hielt, nicht. Zuerst war es ein Gerangel mit der Tür, später soll der 67-Jährige den Neffen an der Gurgel gepackt haben.

Mit dieser Gemengelage hatte es Richter Erhard Neubauer zu tun. Denn die würdelosen Szenen hatten für den 67-Jährigen ein Nachspiel in Form einer Anklage wegen Körperverletzung. Verteidiger Gunter Österreicher probierte es mit einem Klassiker, der Notwehr. Immerhin hätte sein Mandant im Zuge des Gerangels, an dem auch die Eltern des 33-Jährigen beteiligt gewesen sein sollen, Kratzspuren auf der Wange davongetragen und sein Hemd wäre nicht derart zerrissen gewesen. Die logische Folgerung der Verteidigung: Freispruch.

Vier Aussagen gegen eine: Wer hat recht?

Nun ist es aber so eine Sache, wenn eine Aussage vier inhaltlich anderen gegenübersteht. Da gibt's dann meistens nur zwei Möglichkeiten. Entweder es handelt sich um ein - vor Gericht gern bemühtes - Komplott oder die fünf haben recht. Und so ließ sich die Version der Notwehr im Verlauf der Verhandlung immer weniger halten, zumal der 67-Jährige selbst einräumte, den Neffen „weggetaucht“ zu haben. Dafür brauchte es aber für Bezirksgerichtsverhältnisse satte eineinhalb Stunden.

Alle damals im Haus anwesenden Zeugen wurden gehört, Gutachten von Verletzungen vorgelegt, was den Richter zu dem Schluss kommen ließ: „Da war sehr wohl einiges, was vom Angeklagten ausgegangen ist.“ Neubauer bot dem bisher unbescholtenen Mann eine Diversion in Form einer Geldbuße von 1.500 Euro an. Da war nur noch eines zu klären: „Auf die Tateinsicht wart ich dann noch.“ Die wurde nachgeliefert.

Mit den finanziellen Ansprüchen gegen ihren Bruder wegen der erlittenen Verletzungen verwies der Richter die betreffenden Familienmitglieder auf den Zivilrechtsweg.