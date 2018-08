Als ein 57-Jähriger vor zwei Monaten durch Mühlbach am Manhartsberg radelte, beobachtete er jemanden, der mit seinem Auto bei einer Brücke parkte und von dort ein Blumenkisterl in seinen Kofferraum stellte. „Ich bin hingefahren und hab’ gefragt, was das soll“, erinnerte sich der Mann im Zeugenstand am Bezirksgericht Hollabrunn. „Er hat gesagt, er will’s daheim seiner Mama zeigen und dann bringt er es eh wieder.“

Der 57-Jährige fühlte sich gefrotzelt und speicherte das Kennzeichen in sein Handy ein. Dieses gehörte zum Wagen eines 24-jährigen Wieners, der bis zuletzt bestritt, das Blumenkisterl gestohlen zu haben. „Das ist lächerlich, warum sollte ich ein Blumenkisterl stehlen?“, nahm er die Sache nicht besonders ernst. Er sei an diesem Tag im Mai mit seiner Frau und Tochter im Prater gewesen, sein Auto stehe seit Monaten in der Werkstatt. Er vermute, dass es sich um eine Verwechslung handelt.

„In Wien schaut jeder Zweite aus wie ich“

Doch als Richter Erhard Neubauer den Zeugen fragte, ob der Angeklagte jener Mann sei, der das Blumenkisterl in seinen Kofferraum eingeladen hatte, war sich der 57-Jährige 100-prozentig sicher: „Ja, das ist er.“

„Gehen Sie einmal nach Wien, da schaut jeder Zweite so aus wie ich“, meinte der Angeklagte mit Vollbart und längeren Haaren. „Der Herr ist schon älter, vielleicht hat er die Zahlen verwechselt“, so der Beschuldigte weiter. „Ich bin zwar älter, aber nicht deppert“, ärgerte sich der Zeuge.

Der Richter bot dem bisher Unbescholtenen eine diversionelle Lösung an: Er müsse der Gemeinde den Schaden von 150 Euro bezahlen und 50 Euro zugunsten der Republik, dann komme er ohne Urteil aus der Sache heraus. Dieses Angebot hatte eine längere Diskussion zur Folge: „Ich soll zahlen, obwohl ich es nicht gewesen bin?“, fragte der Wiener immer wieder.

Neubauer stellte klar, dass es dem Angeklagten überlassen sei, die Diversion anzunehmen. Er könne die Verhandlung auch vertagen, um weitere Zeugen zu hören.

Der Arbeitslose willigte schließlich widerwillig ein und meinte: „Ich geb’ das meinem Stiefvater, der wird das schon regeln. Und wenn er’s selbst bezahlt, ich zahl’ das sicher nicht.“