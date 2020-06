Ein Brennholzdiebstahl, der im vergangenen Winter in Jetzelsdorf und Auggenthal verübt wurde, beschäftigte Richter Erhard Neubauer am Bezirksgericht Hollabrunn. Von drei Taten lagen Fotos bzw. Videos vor, auf denen ein Auto und Personen zu sehen sind. Der Angeklagte (57) hat elf Vorstrafen, eine Verurteilung erhielt er in Ungarn.

„Es kommt immer alles auf uns, ich hab’ genug Holz am Dachboden“, bekannte sich der Pulkautaler nicht schuldig. Das ärgerte den Richter, denn: „Sie sind dreimal gefilmt worden!“

Auf einem Foto sei sogar zu erkennen, dass der 57-Jährige etwas unter seinem Arm trage. „Das ist Holz“, gab der Angeklagte zu. Aber: „Damit habe ich das Auto aufgepackelt. Ich habe das Holz nicht gestohlen.“

„Ich hab’ Lungenprobleme. Mir wird beim Autofahren schlecht, darum mussten wir öfter stehenbleiben.“ Der Angeklagte war um keine Erklärung verlegen …

Er hatte an diesem Tag im Oktober eine Reifenpanne. Es sei ein Zufall, dass just an diesem Abend auch Holz gestohlen worden war. „Ich weiß doch, dass dort Kameras sind. Warum sollt’ ich dort was stehlen?“, meinte der Pulkautaler. Außerdem hätte er vor der Polizei zugegeben, dass es sich um sein Auto auf den Bildern handelte. „Das hätte ich nicht tun müssen, sie hatten ja keine Kennzeichen“, meint der 57-Jährige.

Die Mitangeklagte (49), die mit ihm an diesem Abend unterwegs gewesen war, bestätigte den Reifenplatzer.

Dass er auch auf Bildern zu sehen ist, die im Jänner entstanden sind, als Holz gestohlen wurde, sei ebenfalls ein Zufall, beteuert der Angeklagte und meinte: „Dort wird ständig gestohlen!“ Seine Stopps erklärte er so: „Ich hab‘ Lungenprobleme. Mir wird beim Autofahren schlecht, darum mussten wir öfter stehenbleiben, weil ich erbrechen musste.“

Am 1. Jänner habe er bemerkt, dass eine halbe Palette Holz fehlte, darum habe er eine Wildkamera aufgehängt. Zwei Tage später war auch das restliche Holz verschwunden, berichtet eines der drei Opfer. Auf den Bildern sei jemand zu erkennen gewesen, der Holz in den Kofferraum einlud. „Leider habe ich vergessen, Datum und Uhrzeit einzustellen“, so der Zeuge.

Das holte er aber nach. Wenige Tage später fehlte erneut Holz vom Lagerplatz, auf den Fotos waren wieder zwei Personen, das Auto und ein offener Kofferraum zu sehen.

Bewährungsstrafen für beide Angeklagte

Die drei Holzbesitzer verzichteten darauf, den Schaden einzufordern. Der Angeklagte blieb beharrlich und forderte einen Freispruch. Diesen Gefallen tat ihm der Richter nicht, der an die vielen Zufälle nicht glauben wollte. Er verhängte über den 57-Jährigen eine Bewährungsstrafe von drei Monaten.

Einen Monat bedingt gab es für die Komplizin. „Ich habe Sie nur in den Fällen verurteilt, zu denen es Videoaufnahmen gibt, bei den anderen habe ich Sie freigesprochen“, erklärte Neubauer das milde Urteil.