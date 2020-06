Einen Nasenbeinbruch mit Rissquetschwunde erlitt ein 46-jähriger Gast in einem Hollabrunner Lokal, dem ein zweifacher Vater (28) aus dem Land um Hollabrunn nach dem Genuss mehrerer Biere einen Kopfstoß versetzt haben soll. Der Mann war wegen Körperverletzung angeklagt.

Da sich bei der Verhandlung herausstellte, dass es sich um einen verschobenen Nasenbeinbruch gehandelt haben soll, musste vertagt werden. Dann würde es sich nämlich um eine schwere Körperverletzung handeln. Ein Gutachten soll Klarheit bringen.

An der Schulter gepackt und vom Barhocker gezogen

Anwalt Gunter Österreicher forderte 2.000 Euro Teilschmerzengeld für seinen Mandanten, während sich der Angeklagte nicht schuldig bekannte.

Der 46-Jährige habe ihn an jenem Tag im Dezember 2019 an der Schulter gepackt und vom Barhocker gezogen. Beide seien dann am Boden gelegen und von anderen getrennt worden. Der Nasenbeinbruch könnte beim Sturz passiert sein. Verteidigerin Nicole Feucht beklagte zudem, dass im Ermittlungsverfahren ein unbeteiligter Zeuge nicht befragt worden sei.

Der Angeklagte gab an, dass er „mittel alkoholisiert“ gewesen sei. Dass er unvermutet aufgestanden sei und dem Opfer mit der Stirn gegen die Nase geschlagen habe, sei unrichtig.

Der 46-Jährige habe die Jacke genommen, sei zum 28-Jährigen gegangen, habe diesem auf die Schulter gegriffen – „und schon sind sie auf dem Boden gelegen“, gab ein Zeuge (20) vor Richter Erhard Neubauer an. Am Boden habe es einen Raufhandel gegeben. Wer wen geschlagen hat? „Das weiß ich nicht.“

„Du gefällst mir, weil du ein Glatzerter bist“

Ganz anders klang die Version des Opfers, das keinen Alkohol getrunken hatte. „Als ich zahlen wollte, hat er mich ständig angeschaut. Ich habe ihn dann ganz gemütlich gefragt, was los ist und er meinte: Du gefällst mir, weil du ein Glatzerter bist.“

Auf einmal habe der 28-Jährige begonnen, ihn wüst zu beleidigen. Er habe dem Angeklagten dann auf die Schulter geklopft und sich bedankt, schilderte der 46-Jährige. Plötzlich sei dieser aufgestanden und habe ihn einen Kopfstoß versetzt. „Ich habe kurz die Orientierung verloren, bin in eine Ecke gestürzt und habe stark geblutet.“ Der 28-Jährige sei jedenfalls nicht vom Barhocker gefallen und habe ihn auch nach dem Vorfall noch übelst beschimpft.

„Es hat keine Beschimpfungen gegeben“, meinte ein weiterer Zeuge (28). Der Arbeitskollege des Angeklagten konnte sich den Nasenbeinbruch ebenfalls nicht erklären und bestätigte die Version des Beschuldigten.

Sollte sich nun herausstellen, dass es sich um eine schwere Verletzung gehandelt hatte, wäre das Landesgericht Korneuburg für den Fall zuständig.