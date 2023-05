Flächentausch? Bei Fels beißt Hohenwarth auf Granit

Das Gebiet der Hohenwarth-Mühlbacher Ortsgemeinde Ronthal (Bezirk Hollabrunn) ersteckt sich bis unmittelbar neben die Felser Ortschaft Stettenhof (Bezirk Tulln). Während die eine Seite des Stettenhofer Waldweges bereits verbaut ist, kann auf der gegenüberliegenden Straßenseite nicht gebaut werden. Hier ist Ronthal und es besteht eine Grünlandwidmung.

Ursprünglich hatte der Hohenwarth-Mühlbacher Gemeinderat grünes Licht für Verhandlungen mit der Marktgemeinde Fels gegeben. ÖVP-Bürgermeister Martin Gudenus hat über einen möglichen Flächentausch verhandelt, um Fels eine Baulanderweiterung zu ermöglichen. Die Marktgemeinde Fels hätte in Stettenhof rund zwei Hektar Bauland erhalten, dafür aber größere landwirtschaftlich bzw. forstwirtschaftlich genutzte Flächen abgeben müssen.

Seitens der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach wollte man die Angelegenheit schon seit Jahren möglichst bald finalisieren. „Es lag an der Marktgemeinde Fels, dass die Verhandlungen weitergehen“, sagt Hohenwearth-Mühlbachs Bürgermeister Gudenus.

Von Grenzänderung sind auch Jagdreviere betroffen

Seitens des Felser ÖVP-Bürgermeisters Christian Bauer wurde ursprünglich zwar Optimismus signalisiert, was eine Bereinigung des Gemeindegrenzverlaufes in Stettenhof betrifft, doch es war von Anfang an nicht einfach. „Einiges an Verhandlungen wird notwendig sein, vor allem auch deshalb, weil Jagdreviere von einer möglichen Grenzänderung betroffen sind“, verriet der Felser Gemeindechef seinerzeit der NÖN. „Die Jägerschaft musste bei den Verhandlungen miteingebunden werden.“

Jetzt sieht die Sache aber anders aus. Es ist fraglich, ob es zu einer Gemeinde- und Bezirksgrenzänderung kommen wird. „Die Grenzbereinigung ist zwar nicht ganz vom Tisch, aber es geht um Jagdreviere“, sagt Bauer und merkt an: „Eine unbedingte Notwendigikeit für einen Flächentausch ist für uns nicht gegeben.“

Eine weitere Bebauung des Waldweges in Stettenhof wäre demnach nur durch Umwidmungen der Hohenwarth-Mühlbacher Gemeinde möglich. Dann würde ein Teil des Waldweges in der Marktgemeinde Fels und im Bezirk Tulln liegen und sich vis-à-vis der Straße in Hohenwarth-Mühlbach, also im Bezirk Hollabrunn befinden. Ein kompliziertes infrastrukturelles Unterfangen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.