Seit 2004 erspähte man Hans Suttner, wenn man in der Bezirkshauptmannschaft den Kopf ins Zimmer des Bürodirektors steckte. Seit knapp 100 Tagen blickt einem nun Günther Ptacek entgegen, der in die Fußstapfen von Suttner getreten ist. Dieser ging Ende November nach 45 BH-Dienstjahren in Pension.

Ptacek berichtet von einer fließenden Amtsübergabe. Eingelebt im neuen Büro habe er sich bereits. „Ich kenn‘ ja alle Leute im Haus.“ Der Untermarkersdorfer kam schon 1991 an die Hollabrunner BH, damals zur Poststelle. „Dabei hab’ ich immer gesagt, ich setz’ mich sicher nicht in ein Büro“, erinnert sich der 54-Jährige mit einem Schmunzeln. Er ist gelernter Bäcker und war Zeitsoldat beim Bundesheer.

„Ich hab’ gedacht, ich warte, bis etwas bei der Agrarbezirksbehörde frei wird. Darauf wart’ ich heut’ noch.“Neo-Bürodirektor Günther Ptacek

Sein Schwiegervater, selbst Landesbediensteter, machte ihm die Agrarbezirksbehörde schmackhaft. „Da musste ich nur vermessen, das hat mir getaugt“, war Ptacek gern draußen in der Natur. Doch dann stand der Hausbau am Land an und er ließ sich von Wien nach Hollabrunn versetzen. „Damals war nur die Poststelle frei. Ich hab’ mir gedacht, ich mach’ das und warte, bis etwas bei der Agrarbezirksbehörde frei wird. Darauf wart’ ich heut’ noch“, lacht er.

„Er hat diesen Wunsch nie geäußert“, wirft Suttner ein. Aber: „Wir hätten ihn nicht weggelassen. Er war immer schon wissbegierig und engagiert.“

Von der Poststelle ging’s für Ptacek weiter in die Sozialabteilung. Dort war er 19 Jahre lang als Bearbeiter tätig. Die vergangenen sechs Jahre verbrachte er in der Kinder- und Jugendhilfe. „Es ist ein schwieriger Job, aber das Arbeitsklima hat immer gepasst, da steckst du das weg.“

„Es hat bis zum Schluss Spaß gemacht“

„Jetzt bist du dafür zuständig, dass das Arbeitsklima passt“, spricht Suttner über die Aufgaben eines Bürodirektors. Dieser ist für die knapp 100 Mitarbeiter der BH sowie dienstrechtlich für 150 Kindergartenpädagogen zuständig. „Sie sind gut zu führen und pflichtbewusst, sie denken nicht nur an sich selbst“, lobt der neue Bürodirektor die BH-Mitarbeiter. Aber auch seinen Vorgänger: „Er hat das Haus gut übergeben“, will Ptacek grundsätzlich alles so weiterführen.

„Die Zusammenarbeit hat bis zum Schluss mit allen Spaß gemacht“, sagt Suttner, der mit 65 Jahren und zwei Monaten in Pension ging. „Für die Menschen da zu sein, das macht schon Spaß“, war der frühere Bürodirektor als eine Art Seelsorger in der BH unterwegs. „Du bekommst alles mit. Vom Kinderkriegen bis zum Sterbefall.“

Der 65-Jährige war bis zur Pensionierung Dienst- und Personalvertreter, auch im Land. Das setzt sich nun in seinem Privatleben fort. „Die Leute nutzen es schon aus, dass ich jetzt mehr Zeit habe, ihnen zuzuhören“, schmunzelt er. Immerhin ist er Ortsvorsteher von Enzersdorf im Thale sowie Jagdleiter.

„Alt-Bezirkshauptmann hat bis 2003 keinen Computer gehabt“

Was war für Suttner die größte Veränderung in seinem Berufsleben? „Das war sicher die Digitalisierung.“ Er war der Erste, der am allerersten PC, eine Buchungsmaschine, die Ende der 1980er-Jahre angeschafft wurde, gearbeitet hat. Der zweite Computer kam dann 1993 in die Poststelle.

„Alt-Bezirkshauptmann Wegl hat bis 2003 keinen Computer gehabt“, erinnert sich der Enzersdorfer. Andere Kollegen seien in Pension gegangen, weil sie sich nicht mehr mit der modernen Technik auseinandersetzen wollten. Zu diesen hat Suttner bis zuletzt nicht gezählt. „Ich hab’ mich nie gegen Neuerungen gewehrt oder gesagt, das sollen sie erst machen, wenn ich in Pension bin.“

Darum gehörte er bis zum letzten Arbeitstag dem Arbeitskreis für Digitalisierung an. „Früher hatten wir einen Sachbearbeiter für Strafen. Die wurden alle händisch in eine Kartei eingetragen. Das wäre heute gar nicht mehr möglich“, weiß Suttner von etwa 43.000 Strafen im Jahr, die nun fünf Sachbearbeiter erledigen.

Was sich in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls geändert habe, sei das Verhalten der Menschen. „Früher war man fast ehrfürchtig, wenn man auf die BH gegangen ist.“ Heute ist ein Wachdienst engagiert, auch eine Schleuse wie in Gerichtsgebäuden wird es künftig geben. „Wir treffen im Haus viele negative Entscheidungen. Wir entziehen den Führerschein, nehmen die Jagdkarte weg, im schlimmsten Fall müssen wir Eltern die Kinder wegnehmen“, erklärt Ptacek, dass es zu brenzligen Situationen kommen kann.

Dennoch: „Ich arbeit‘ gerne mit Menschen, das taugt mir und ist die Hauptmotivation für meinen beruflichen Aufstieg“, erzählt Ptacek, weshalb er in Suttners Fußstapfen treten wollte. „Er ist ein guter Nachfolger“, ist dieser zufrieden.