500 Kinder singen am Hollabrunner Hauptplatz

Endlich darf es wieder stattfinden – das Bezirkssingen 2023! Riesengroß ist die Freude darüber, dass am 23. Juni, ab 14 Uhr, wieder ein musikalischer Event der besonderen Art in der Bezirkshauptstadt stattfinden kann, das Bezirkssingen der Schulen. Unter der bewährten Leitung von Volksschullehrerin Monika Valdhaus wird an drei Standorten – Garten der Generationen, Fußgängerzone und Hauptplatz – gesungen. Der Höhepunkt findet um 17 Uhr am Hauptplatz statt: Hier werden alle Schulchöre vereint zu hören sein, als krönender Abschluss des Events.

In sämtlichen Bildungseinrichtungen wird bereits mit Begeisterung geprobt, Schulchöre und Singgemeinschaften aller Art finden sich zusammen, um ihre Schule gesanglich zu präsentieren, insgesamt werden 500 Kinder mit dabei sein.

In Zusammenarbeit mit den Schulchören, stellt die NÖN die jungen Sänger in den Ausgaben bis zum Bezirksjugendsingen vor.

Hier treten die Chöre am 23. Juni auf:

Garten der Generationen

14 Uhr: Musikschulensemble

14.20 Uhr: HLW Hollabrunn

14.40 Uhr: MS Hollabrunn

15 Uhr: VS Göllersdorf

15.20 Uhr: VS Göllersdorf 4a

15.40 Uhr: Musikschulensemble

16 Uhr: VS Guntersdorf

16.20 Uhr: ASO Hollabrunn

Fußgängerzone

14 Uhr: Musikschulensemble

14.20 Uhr: VS Koliskoplatz

14.40 Uhr: MS Wullersdorf

15 Uhr: VS Ziersdorf

15.20 Uhr: VS Nappersdorf

15.40 Uhr: VS Kirchenplatz

16 Uhr: VS Eggendorf/Thale

16.20 Uhr: VS Sitzendorf

Hauptplatz

14 Uhr: EbGym Hollabrunn

14.20 Uhr: MMS Göllersdorf

14.40 Uhr: Musikschulensemble

15 Uhr: VS Wullersdorf

15.20 Uhr: Voci Chiare

15.40 Uhr: VS Retz

16 Uhr: Musikschulensemble

17 Uhr: Gemeinsames Schlusssingen

