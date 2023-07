Ganz viel Gefühl: „Wonn I ham kum zu dia, kehrt Ruhe ein in mir“

Ihre musikalischen Liebeserklärungen an das Bundesland präsentierten die Interpretinnen und Interpreten nun bei der klingenden CD-Präsentation im Bioweingut Geyerhof in Furth bei Göttweig. Mit dabei aus dem Bezirk Hollabrunn: Leona und Christian Fichtinger aus Magersdorf, Andy Schörg (Ziersdorf), Tanja Trappl (Immendorf) sowie Jonathan Lechner (Retz), Annie Gschwandtner (Hollabrunn) und Birgit Trauner (Zellerndorf) von „Bauchgefühl“.

Auf der CD findet sich der Sieger-Song 2022 vom Trio Bauchgefühl mit berührenden Zeilen wie „Doch immer wonn I ham kum zu dia, kehrt Ruhe ein in mir“ oder die selbstbewusste Aufforderung der Lichtenwörtherin Viki Weiß mit „Wir stehn auf unser Land, gengan miteinand, gemeinsam Hand in Hand“.

Philipp Griessler, Bernhard Fleißner und Andy Schörg, Leona Fichtinger, David Blabensteiner und Tanja Trappl sowie Clemens Reinsperger von den Wilden Kaisern hatten mit ihren gefühlvollen und schwungvollen Beiträgen die Jury ebenfalls im Sturm erobert. „Ich bin dankbar für diese vielfältigen Beiträge, die allesamt eine Beflügelung des Geistes sind“, meinte Landtagspräsident Karl Wilfing. Für jedes Talent gebe es in diesem Land die Möglichkeit, sich zu zeigen und aufzutreten. „Wo wir helfen und fördern können, tun wir das aus Begeisterung.“

Wo es das Album zu kaufen und hören gibt ...

Sie seien Handwerker der besonderen Art und regen zum Innehalten und Nachdenken an, applaudierte Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber den Liedermachern.

Das Album ist zum Preis von 12 Euro im Shop „Volkskultur - Handwerk der Regionen“ (Ludwig-von-Köchel-Platz 1) in Krems sowie in der Buchhandlung der Regionen der Volkskultur Niederösterreich (Steiner Donaulände 56), ebenfalls in Krems, erhältlich. Zudem kann es per Mail an office@kulturregionnoe.at oder telefonisch unter 02742/90666-6137 bestellt werden. Digital sind die Songs auf den gängigen Streaming-Plattformen Apple Music, Spotify, Deezer und Amazon Music abrufbar.

2023 geht es um eine lebenswerte Zukunft

Lammerhuber kündigte im Zuge der CD-Präsentation den neuen Wettbewerb an: Unter dem Titel„Mein Lied für… eine lebenswerte Zukunft“ können Liedermacher ihre Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu bringen. „Jeder Mensch hat ein Bild von der Zukunft oder ein Gefühl dafür, wie das eigene Leben und die Welt künftig aussehen sollen“, so der Kultur.Region-Geschäftsführer. Zusammenhalt, Hoffnung, Freude und Mut seien große Faktoren für dieses Zukunftsbild, das aber von gesellschaftlichen Herausforderungen, Angst und Unsicherheit beeinflusst wird. „Lieder können aufzeigen, thematisieren, berühren, Stimmungen beeinflussen, Sicherheit, Halt und Orientierung geben.“

Teilnehmen können abermals Personen ab dem 15. Lebens­jahr, die in Niederösterreich geboren sind oder ihren Wohnsitz in Niederösterreich haben. Die Eigenkompositionen (eine pro Teilnehmer, zwischen 2:30 und 3:45 Minuten) sollen inklusive kurzer Personenbeschreibung als Audio- oder Video­datei bis 6. Oktober 2023 an liedermacher@kulturregionnoe.at geschickt werden. Im November gibt es eine große Finalshow derTop-12. Diese Beiträge werden sich 2024 auf einem weiteren Album finden.

Die Präsentation von „Mein Lied für Niederösterreich“ im Bioweingut Geyerhof ließen sich zahlreiche bekannte Gesichter aus der Musik-Szene, Wirtschaft, Politik und Sport nicht entgehen; aus dem Bezirk kamen etwa Leader-Obmann Peter Steinbach und Retz-Bürgermeister Stefan Lang aus der Heimatgemeinde von Jonathan Lechner.

Von der Bewerb-Jury waren vertreten: Seer-Gitarrist Thomas Eder, Song-Contest-Multi Gary Lux, Star-Musikproduzent Christian Zierhofer, Musiker und Parade-Produzent Markus Weiß, Sängerin Christina Weiß, Produzent, Musiker und Bandleader Wolfgang Lindner, Songwriter Martin Rotheneder, Schlagersänger Erik Maier, Sängerin Anita Horn und „Mister Highlights“ Peter Paukowitsch.

