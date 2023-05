Sven Hergovich, der designierte Parteivorsitzende der SPÖ NÖ kündigte überraschend seinen Besuch bei der Bezirksmaifeier in Seefeld-Kadolz an.

Am Tag der Arbeit marschierten die SPÖ-Mitglieder aus dem Bezirk bei strahlendem Sonnenschein vom Feuerwehrhaus zum Festzelt am Sportplatz. Musikalisch wurde der Festzug von der Hadreser Ortsmusik unter der Leitung von Viktoria Seidl angeführt. Im Festzelt war für Speis und Trank gesorgt, und den kleinen Gästen wurde ein attraktives Programm geboten: Gleich drei Hüpfburgen und viele kreative Spiele waren mit Unterstützung der Kinderfreunde organisiert worden.

Für Bürgermeister Peter Frühberger ist der 1. Mai nicht nur der Tag der Arbeit, sondern auch ein ganz persönlicher Feiertag, nämlich sein Geburtstag, heuer der 51. Umso mehr freute er sich, dass so viele Ehrengäste nach Seefeld-Kadolz gekommen waren.

Wir haben bewiesen, dass wir die Menschen bewegen können; am Tag der Arbeit sind in ganz Österreich Hunderttausende marschiert! SPÖ-Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan

Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger dankte den Organisatoren in Seefeld-Kadolz. Für kleine Gemeinden seien solche Veranstaltungen eine wahre Herausforderung, die man hier bestens gemeistert habe. Hinterberger kündigte mit Hergovich und dem Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan „zwei hochkarätige Redner“ an und übergab das Wort an Silvan. „Wir haben bewiesen, dass wir die Menschen bewegen können; am Tag der Arbeit sind in ganz Österreich Hunderttausende marschiert“, sagte Silvan. Weiters erinnerte er in seiner Rede an die Gründungszeit der Sozialdemokratie. Bis heute sei die SPÖ eine große Bewegung und könne auf viele Erfolge verweisen, die in Österreich durch die Partei realisiert werden konnten.

Landesrat Sven Hergovich betonte die Bedeutung der Zusammengehörigkeit. „Unsere Stärke ist unsere Glaubwürdigkeit“, sagte er. Man müsse ehrlich bleiben, denn auch an der Spitze der Bewegung habe man an Glaubwürdigkeit verloren, weil man falsche Kompromisse eingegangen sei, falsche Schwerpunkte gesetzt und manchmal die falsche Politik gemacht habe. Genau deshalb sei er in die Politik gegangen. Er möchte in seiner Funktion nun vieles anders machen.

Für ihn sei von größter Bedeutung, dass sein Wort zähle, dass man sich auf ihn verlassen könne und, dass er für die Grundwerte stehe. Er nannte einige seiner Forderungen, wie die Gratis-Kindergärten oder den Bankomaten in jedem Ort. Am Ende gab es für den Vorsitzenden Standing Ovations.

Das Schlusswort oblag dem zweiten Bezirksvorsitzenden Richard Pregler, der Hergovich und Silvan für ihr Kommen dankte und ihnen ein Geschenk in Form von Wein aus der Region überreichte. Als Schlussakt wurde dann gemeinsam das „Lied der Arbeit“ gesungen, mit dem Ende: „Die Arbeit, sie bewegt die Welt! Die Arbeit hoch!“

