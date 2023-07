Sieger verschönerten das Jugendheim in Alberndorf

Was sollte Gäste hier auf jeden Fall gezeigt werden? Volksschüler waren aufgerufen, Kunstwerke zu ihrer Heimat zu schaffen. Die Kunstwerke waren in der Hollabrunner Fußgängerzone ausgestellt. Im Rahmen des Volkskultur-Festivals aufhOHRchen wurden sie am „Tag der Jugend“ auf der Bühne am Hauptplatz vorgestellt.

Schließlich entschieden die Expertinnen: Das Werk der Volksschule Alberndorf im Pulkautal hat den ersten Platz verdient. Und die siegreichen Kids – zwölf Schüler aus der dritten und vierten Schulstufe - durften nur wenige Tage später ihren Preis einlösen: einen Graffiti-Workshop mit der Garser Künstler SIUZ.

Das Jugendheim in Alberndorf wurde als Kunstprojekt auserkoren. „Wir haben eine schöne Mauer gefunden und alle freuen sich auf diesen tollen Tag“, berichtete Doris Mutz, Geschäftsführerin der Initiative Pulkautal.

Mit dabei waren nicht nur Schulleiterin Elke Gartler und Schulrätin Regina Baumgartner, sondern auch die Künstlerin Elisabeth von Samsonow, Mitglied der GEDOK München. Die Universitätsprofessorin für Philosophie und Historische Anthropologie der Kunst lebt und arbeitet in Wien und Hadres. Ebenso wie Bürgermeister Christian Hartmann, Obmann der Initiative Pulkautal.

Gemeinsam mit der Graffiti-Künstlerin – Sarah Kupfner im bürgerlichen Namen – wurde also gemeinsam das Jugendzentrum verschönert. Das Thema war leicht gefunden: Wie stellt man das Pulkautal in Text und Bildern dar?

„Die Kinder hatten einen tollen Tag und sind sehr stolz auf ihr Kunstwerk“, berichtet Mutz.