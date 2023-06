Direktorenwechsel: „Wir verkörpern das Gymnasium“

„Es ist jetzt der passende Zeitpunkt zu gehen“, fühlt es sich für Jutta Kadletz, Direktorin des Hollabrunner Bundesgymnasiums, richtig an, ihre Leiterposition in neue Hände zu übergeben. Die Wehmut hat die 60-Jährige noch nicht gepackt, denn: „Es ist ja ganz normal, dass jetzt alle in die Ferien gehen. Ich komm' dann nur einfach nicht mehr wieder – außer, ich hab‘ etwas in einem Kastl in der Direktion vergessen“, scherzt Kadletz. Außerdem hatte sie eine achte Klasse, die sie zur Matura („Ich hatte zum Abschluss noch 15 Maturaprüfungen!“) begleitet hat. So hatte sie auch mit ihren Schülern einen Abschluss.

Wie im NÖN-Gespräch war Kadletz im Unterricht und auch in der Personalführung stets zu Scherzen aufgelegt. Sie ist überzeugt, die Leitung bringe eine gewisse Grundstimmung und ein gewisses Arbeitsklima mit in die Schule.

Christian Berger wurde bereits mit der Leitung der Schule betraut

2009 hatte sie die Leitung des Bundesgyms von Johannes Geyer mit Demut übernommen. „Ich war mir der großen Verantwortung bewusst und habe versucht, ihr gerecht zu werden.“ Kann sie sich noch an ihren ersten Tag als Direktorin erinnern? „Das war der 1. Mai 2009. Da bin ich gleich einmal daheim geblieben“, lacht sie. An ihrem ersten Arbeitstag, es war dann der 4. Mai, ging sie die Stiegen zur Direktion hinauf und: „Da hab‘ ich mich gefragt: Was werde ich heute arbeiten? Das hab‘ ich mich seitdem nie wieder gefragt“, waren die Arbeitstage stets gut ausgefüllt.

Ihre Laufbahn am BG/BRG startete die Sport- und Geographie-Lehrerin im Schuljahr 1989/90. Da hatte sie noch nicht daran gedacht, dass sie die Schule eines Tages leiten wird. Nun bricht eine neue Ära am Gym an. Christian Berger wurde per Dekret mit der Leitung der Schule betraut. „Wir verkörpern das Gymnasium“, ist Kadletz sehr froh, dass ihr bisheriger Stellvertreter und Administrator ihr Nachfolger ist. Er hat ebenfalls sein ganzes Lehrerleben am BG/BRG verbracht. Seine Lehrerkollegen freuen sich ebenfalls, dass jemand, der die Schule so gut kennt, die Leitung übernimmt.

Ich war mir der großen Verantwortung bewusst und habe versucht, ihr gerecht zu werden. Jutta Kadletz über ihre Zeit als BG/BRG-Direktorin

Als größte Herausforderung in ihren 14 Direktoren-Jahren sieht Kadletz die Corona-Pandemie: „Wir haben nie gewusst, was am nächsten Tag sein wird. Das Contact-Tracing war extrem mühsam und hat uns sehr gefordert“, erinnert sie sich, dass sie mit Berger in dieser Zeit oft mehr Gespräche geführt hat als mit ihrem Lebenspartner. Auch bei diesem Gedanken muss sie lachen. Generell habe das Gym die Pandemie gut überstanden. „Es ist uns sehr schnell gelungen, unsere Kinder digital zu Hause zu treffen.“

Eine große Veränderung sei sicher auch die Einführung der Zentralmatura 2015 sowie die Digitalisierungsoffensive gewesen. „Die nächste große Herausforderung ist der Umgang mit Künstlicher Intelligenz“, weiß Kadletz. „Man muss sich selbst damit auseinandersetzen und sich mit Spezialisten unter den Lehrern austauschen und dann gemeinsam mit dem Team eine Linie festlegen“, sagt der neue Schulleiter.

Besonders gern erinnert sich Kadletz an die 150-Jahr-Feier des Bundesgymnasiums und an die Musicals, die die Schule auf die Beine gestellt hat. „Da bist du als Direktor natürlich ganz stolz, wenn dir dazu gratuliert wird.“ Nachsatz: „Vor allem, weil ich selbst dazu gar nicht viel beigetragen habe. Das waren ja meine Lehrer gemeinsam mit den Schülern“, schmunzelt sie.

Am meisten wird Kadletz sicher den Kontakt mit ihren Lehrern und den weiteren Mitarbeitern der Schule vermissen; worauf sie gern verzichtet, sind die Verwaltungsaufgaben. Was sie mit ihrer neu gewonnenen Freizeit anfangen wird? „Ich hab' seit zwei Jahren ein Pferd.“

Knappe 700 Schüler besuchen das BG/BRG Hollabrunn

Christian Berger freut sich bereits auf seine „reizvolle neue Aufgabe“, die Schule zu leiten. Dann hat er zwar mehr Verantwortung, kann aber auch mehr gestalten. Dankbar ist er, dass Kadletz ihn schon früh in ihre Pläne eingeweiht hat, er ihr über die Schulter blicken konnte und mit ihr gemeinsam das nächste Schuljahr geplant hat. „Ich kenn' die Abläufe schon relativ gut“, sagt der Deutschlehrer.

Ein Thema, dem er sich abgesehen vom Umgang mit der KI widmen muss, ist der Platzbedarf. Derzeit besuchen etwa 660 Schüler das Bundesgymnasium – das Limit der Bildungseinrichtung. „Bisher mussten wir noch nie Schüler aufgrund des Platzmangels wegschicken“, weiß Berger, dass immer noch ein Sonderraum zu einer Klasse umfunktioniert werden konnte. So wird es in Bergers erstem Jahr als Direktor sechs erste Klassen geben.