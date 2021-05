In den Waldbeständen des Bezirks Hollabrunn sei aufgrund fehlender Niederschläge eine sehr starke Austrocknung, insbesondere der Streuauflagen der Waldböden eingetreten, heißt es in der entsprechenden Verordnung der Bezirkshauptmannschaft (Fachgebiet Forstwesen). Vielerorts seien leicht entzündbare Zweige, Äste und Wipfelstücke vorhanden. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) habe bereits eine hohe Waldbrandgefahr festgestellt.

Somit sind in den Waldgebieten des Bezirks sowie in deren Gefährdungsbereichen jegliches Feuerentzünden und Rauchen verboten. Übertretungen erden mit Geldstrafen bis zu 7.270 Euro oder vier Wochen Arrest geahndet. Das Verbot gilt vorerst bis 31. Oktober 2021. Es steht jedem Waldeigentümer frei, dieses in geeigneter Weise ersichtlich zu machen.