Unter dem Titel „HAKtivities“ herrschte am vergangenen Freitag (22. Februar) reges Treiben in der BHAK/BHAS Hollabrunn. Die angehenden Maturanten präsentierten sich vor Förderern sowie Gästen aus Politik, Wirtschaft und Partnerschulen mit ihren Diplomarbeitsprojekten, an denen sie monatelang gearbeitet hatten.

Die Standgestaltung und die Darbietung auf der Bühne des Festsaals waren schließlich für die prominente Jury rund um Landesschulinspektorin Brigitte Schuckert, Bürgermeister Erwin Bernreiter und Landtagsabgeordneten Richard Hogl zu bewerten, um die besten Arbeiten zu küren. Unter den durchwegs gelungenen Präsentationen ging schließlich das Projekt „Life-Jump – die BHAK/BHAS Hollabrunn als Sprungbrett in deine Berufskarriere“ als Sieger hervor. Darüber durften Franziska Parzer, Nicole Rahm, Michaela Lederer und Marie Therese Klepp jubeln, die ihre Schule bei der Bildungsmesse in Stockerau vertreten hatten. Es sei eine Herausforderung gewesen, das Interesse der jungen Besucher auf sich zu ziehen.

Das Siegerteam mit ihrer Betreuerin Margit Dungl, Petra Weinstabl von der Raiffeisenbank Hollabrunn und Schulleiterin Andrea Filz – Franziska Parzer, Nicole Rahm, Michaela Lederer und Marie Therese Klepp. | Peter Buchgraber

Ex aequo auf Rang zwei landeten zwei Projekte, die sich mit der Perfektionierung des „Color Fun Run“ in Niederrußbach sowie mit einem besonderen Tag für die Drittklässler der Hollabrunner Volksschulen befassten.

Zudem wurden in diesem Rahmen weitere außergewöhnliche Aktivitäten vorgestellt, die die Schüler in ihrer Ausbildung an der HAK/HAS erfahren dürfen, die damit ihren Stellenwert als kaufmännisches Kompetenzzentrum unterstreichen will. Darunter: die „Top-Students“, das Programm für die Besten der Schule; die Medien-HAK mit verschiedenen Kooperationen; das engagierte Peer-Konzept; Sprachzertifikate; die Zertifizierung als Entrepreneurschule; oder das Volontariat der Handelsschule als wichtiger Bereich des praxisorientierten Arbeitens der Schüler.