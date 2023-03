Team „easy study“ hatte die beste Idee beim Business-Bewerb

Gemeinsam mit den Jugendlichen der 3CK organisierte Professorin Birgit Kaim diese Veranstaltung. Neun Teams nahmen sich der Herausforderung an: P&S Automobile, Jazz up wear OG, WATCH your kids, Cooper Sport OG, Las Divinas, JP Sports, easy study, TANELIA und FOS OG. Als Business Angels fungierten Direktorin Andrea Filz, Daniela Bock vom Lamb Weston/Meijer, der ehemalige Direktor der Raiffeisenbank Hollabrunn Gerhard Dungl, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Julius Gelles, der frühere Direktor Karl-Heinz Jirsa sowie Reinhard Indracek, stellvertretender Obmann der Wirtschaftskammer Hollabrunn.

In Anlehnung an die Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ vergab die Jury schließlich Investments an die vielversprechendsten Projekte. Das Gewinnerteam aus der 3CK, „easy study“, überzeugte mit seiner kreativen Präsentation und ausgeklügelten Geschäftsidee. Die Schülerinnen Yvonne Hofstetter, Lena Mayer und Manuela Risco dürfen stolz sein auf ihren Sieg. Den zweiten Platz teilten sich die Teams „Las Divinas“ und „JP Sports“, den dritten Platz erzielte das Team „WATCH your Kids“.

Die Geschäftsidee „easy study“ basiert auf einer Lernapplikation. Diese Anwendung unterstützt Schüler beim Zeitmanagement und beim Lernstart. Die App kann individuell angepasste Lernpläne erstellen und dazugehörige Lernutensilien zur Verfügung stellen. Außerdem vermittelt sie zwischen Lehrerschaft und Schülern, sodass die Lernenden aus verlässlicher Quelle Antworten auf mögliche Fragen erhalten.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.