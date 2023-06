Ehrenamtlich neugierig, damit wir nicht „bildungsträge“ werden

Im Mittelpunkt dieser Hauptregionskonferenz des Bildungs- und Heimatwerks NÖ (BHW), das sich als Leuchtturm der Erwachsenenbildung in Niederösterreich definiert, standen die vielfältigen Bildungsangebote, die in vielen Weinviertler Gemeinden gesetzt werden – von Workshops zu Nachhaltigkeit über Vorträge zu gesellschaftsrelevanten Themen bis hin zur kulturellen Bildung.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Weiterentwicklung der Bildungswerke zu eigenständigen Vereinen. Bisher firmierten die örtlichen Bildungswerke als Teil des landesweit agierenden BHW-Vereins. Nun werden eigenständige Vereine mit modernen und transparenten Strukturen gegründet. Diese Dynamik nahmen die Bildungsehrenamtlichen im Weinviertel zum Anlass, um Bilanz zu ziehen und einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Zweigvereine sollen neue Impulse bringen

Mit der Gründung von neuen Zweigvereinen setze der Dachverband „Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich“ einen großen Schritt in die Zukunft der Erwachsenenbildung in Niederösterreich, betonte Hauptregionsverantwortlicher Heinz Fleckl: „Wir sollten alles daran setzen, nicht bildungsträge zu werden und uns stets eine gewisse Neugier nach Bildung ein Leben lang bewahren.“

Die Bildungswerke würden viele Möglichkeiten bieten, um sich ehrenamtlich für Bildungsangebote in den Gemeinden zu engagieren: Es können Vorträge oder Workshops organisiert oder Bildungsimpulse durch Exkursionen und Begegnungsräume gesetzt werden. Wer mitmachen will, kann sich direkt beim BHW-Verein (verein@bhw-n.eu) melden. Unterstützt wird die Bildungsarbeit vor Ort von der BHW Niederösterreich GmbH, die Materialien – zum Beispiel Lernunterlagen für Smartphonekurse - und geförderte Referenten anbietet oder bei der Durchführung von Online-Angeboten unterstützt. Den Bildungsehrenamtlichen wird außerdem ein umfangreiches Weiterbildungsangebot angeboten.

Vor der Konferenz gab es zur Vernetzung eine Führung durch die aktuelle Kelten-Ausstellung im Mamuz.

Zahlen & Fakten:

Das seit 75 Jahren bestehende Bildungs- und Heimatwerk NÖ ist als flächendeckendste und vielfältigste Bildungseinrichtung der allgemeinen Erwachsenenbildung des Bundeslandes am Puls der Zeit. Als Trägerverein von in 266 Gemeinden aktiven Bildungswerken hat der BHW-Verein 532 Mitglieder, die zur Bildungslandschaft beitragen. Sie sind Förderer einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft und Ermöglicher lebenslangen Lernens. Jährlich werden 5.628 ehrenamtliche Stunden für 664 Bildungsveranstaltungen aufgewendet. Damit erreichen die Bildungswerke jährlich 22.928 Teilnehmende. Die Angebote gliedern sich in die Kategorien Gesellschaft & Kultur, Leben & Gesundheit, Teilhabe & Inklusion, IT & Digitales, Natur & Umwelt.