Hollabrunner Imkerin: „Biene darf bei mir naturnah leben“

„Bienen sind so faszinierend, ich könnte ihnen stundenlang zuschauen“, schwärmt Nina Friedmann, die nun seit zwei Jahren Imkerin ist. Momentan hat die 25-Jährige zwei Bienenstöcke im Hollabrunner Kirchenwald stehen und erzeugt und verkauft so ihren eigenen Creme- und Flüssighonig.

Imker-Luft schon in der Kindheit geschnuppert

Den ersten Kontakt zur Imkerei hatte die Hollabrunnerin in ihrer Kindheit. „Mein Opa war Imker und es hat mich sehr fasziniert. Mir war klar, falls es sich ergibt, würde ich auch einmal damit anfangen wollen.“ Ein Unikurs über Imkerei war so die perfekte Möglichkeit in die Welt des Honigs zu schnuppern. Imkerei sei jedoch sehr komplex, es brauche viel Übung, Fachwissen und vor allem Zeit, erzählt Friedmann. Die 25-Jährige arbeitet in Wien als Angestellte in der E-Learning Branche und studiert nebenbei Lehramt in Biologie und Chemie. Auch ihre Bachelor-Arbeit widmet sie der Wildbiene.

Friedmann möchte heuer auf vier Bienenstöcke ausweiten. Wichtig ist der Hobby-Imkerin, die Bienen nie auszubeuten. Sie „stibitzt“ sich nur einen geringen Anteil des Honigs und gibt - anders als bei mancher konventionellen Imkerei - den Bienen kaum vor, wie sie mit ihrem Wachs bauen sollen. „Biene darf bei mir einfach Biene sein und naturnah leben.“

Das Geld, das Friedmann mit dem Honigverkauf einnimmt, kommt wieder den Bienen zugute. „Es ist ein teures Hobby. Gerade decken sich die Kosten noch nicht“, fügt sie hinzu. Ihr Honig werde von ihren Kunden sehr geschätzt und auch Freunde und Familie sind große Fans der Produkte. „Wenn ich gefesselt von meiner Freude über Bienen rede, stecke ich mein ganzes Umfeld an“, schmunzelt die Hobby-Imkerin. So gibt es beispielsweise im Garten ihrer Eltern in Hollabrunn eine Wildblumenwiese, die in ihrer Vielfalt als Nektarquelle dient.

Friedmann achtet bei ihren Erzeugnissen sehr auf Qualität, in ihren Gläsern ist nur Honig enthalten, der zu 100 Prozent von ihren eigenen Bienen stammt. Das ist bei den Produkten, die es in den Supermärkten zu kaufen gibt, nicht so oft der Fall, weiß die Hobby-Imkerin: „Oft wird Bienen nur Zuckerwasser gefüttert – die Biene hat somit nie eine Blüte gesehen. Zusätzlich wird oft anderer Honig zugekauft und vermischt.“ Ihre Bienen finden die besten, unterschiedlichsten Blüten und „dadurch schmeckt mein Honig immer anders“. Eines ist klar: die Biene und ihr Wohl stehen für die Hollabrunnerin an erster Stelle, daran werde sich auch in Zukunft nichts ändern.

