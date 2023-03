Ziersdorfer Rotes Kreuz spulte mehr als 300.000 Kilometer ab

Eine große Anzahl an Mitarbeitern war der Einladung gefolgt, 35 von ihnen wurden mit verschiedenen Auszeichnungen - 1.000-Fahrten-Spange, Dienstjubiläen und Dienstgraden - geehrt. Teil der Veranstaltung war außerdem eine Präsentation von erbrachten Leistungen im abgelaufenen Geschäftsjahr, welche beeindruckende Zahlen zeigte.

Die insgesamt 125 freiwilligen Mitarbeiter erbrachten im Bereich des Rettungs- und Krankentransportdienstes 15.000 Leistungsstunden. Unterstützt von den hauptberuflichen Mitarbeitern, Zivildienstleistenden sowie Teilnehmern des freiwilligen Sozialjahres wurden im Jahr 2022 über 7.500 Transporte durchgeführt. Dabei handelte es sich um 5.750 Krankentransporte sowie 1.750 Rettungstransporte. Etwas mehr als 300.000 Kilometer wurden im Zuge dessen abgespult, zeigte sich Patrick Stark, Leiter des Rettungs- und Krankentransportdienstes, beeindruckt. 65 Patienten wurden in Zusammenarbeit mit dem ÖAMTC-Flugrettungsverein versorgt.

Krisenintervention in 39 Fällen in Anspruch genommen

Weiters wurden 42 interne Ausbildungsstunden sowie 84 Stunden in Form von Erste-Hilfe-Kursen für die Bevölkerung abgehalten. Der Bereich der Gesundheits- und Sozialdienste (GSD) verzeichnet ein stetiges Wachstum: Im Jahr 2022 wurden 53 Rufhilfegeräte sowie 28 Pflegebetten auf- beziehungsweise abgebaut. Das Angebot der Krisenintervention wurde von 39 Menschen in akut traumatischen Situationen in Anspruch genommen. Die Rotkreuz-Peers wurden von 14 Mitarbeitern genutzt.

Acht von neun geplanten Blutspendeaktionen konnten in den umliegenden Gemeinden durchgeführt werden. Ein weiterer sehr wichtiger Teil der Bezirksstelle Ziersdorf ist der Vereinsbereich: Dieser umfasst sämtliche Vereinstätigkeiten, vom Adventmarkt bis zum alljährlichen beliebten Rotkreuz-Fest sowie Teambuilding-Veranstaltungen zur Förderung des Gemeinschaftsgefühls. Das Jugendrotkreuz freute sich im Jahr 2022 über die Möglichkeit, wieder vermehrt persönlich zusammenzukommen und Treffen mit den insgesamt neun Kindern abhalten zu können.

