NOEN

„Ich bin der Meinung, man kann auch über positive Dinge reden.“ Mit diesen Worten präsentierte Guntersdorfs Bürgermeister Roland Weber die „Bilanz und die Zukunft“ seiner Marktgemeinde.

„Ich war selbst überrascht, als ich die Gesamtsumme unserer Investitionen gesehen habe“, gibt der Gemeindechef zu. Knappe sieben Millionen Euro investierte die Gemeinde seit 2015 in verschiedenste Projekte. „Sieben Millionen Euro. Das sind in echtem Geld fast 100 Millionen Schilling“, schmunzelt Weber. Diese Summe zeige, dass „auch eine kleine Gemeinde als Wirtschaftskraft nicht zu unterschätzen ist“.

In der Marktgemeinde gab es noch einen gemeinsamen Schmutz- und Regenwasserkanal. Diese wurden getrennt. Das Regenwasser wird jetzt ohne Klärung in den Bach geleitet. „Unsere größte Investition in den Naturschutz“, meint der Bürgermeister. Und obwohl die Gemeinde hier viel Geld in die Hand genommen hat, sind die Kanalgebühren in den vergangenen Jahren nicht angehoben worden.

Wer investiert, der habe auf der anderen Seite auch einen Rucksack zu tragen, spricht Weber, der im Brotberuf Steuerberater ist, den Schuldenstand der Gemeinde an. Dieser sei „annähernd gleich“ und nur um 53.000 Euro angestiegen. Beim aktuellen Schuldenstand von etwa 3,4 Millionen Euro seien alle Leasingverbindlichkeiten berücksichtigt. „Wir haben nichts in irgendeiner KommReal ausgelagert.“

„Man darf Familien nicht alleine lassen“

Stolz ist Weber, dass seine Gemeinde Arbeitsplätze schafft. Drei Mitarbeiter gibt es direkt im Amt, zwei im Bauhof. Vier Personen sind im Kindergarten beschäftigt, zwei sorgen für die Reinigung. „Wenn jemand in der Gemeinde wohnt und an diesem Programm teilnimmt, nehmen wir ihn natürlich auf, um ihn wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, spricht Weber davon, dass regelmäßig Menschen über 50 Jahre für die Gemeinde tätig sind.

Im Wohnbaubereich hat sich ebenfalls einiges getan: 18 Wohnungen sind in der Kalladorfer Straße entstanden, 32 in der neuen Siedlung. Damit ziehen junge Familien nach Guntersdorf. „Für sie muss die Gemeinde als Ganzes attraktiv sein.“ Das geschehe etwa durch das Hortangebot. Seit September 2019 werden Kindergarten- und Schulkinder an allen Nachmittagen betreut. „Man kann ja nicht sagen: Ich mach‘ Wohnbau und lass die Familien dann alleine“, begründet Weber die Entscheidung, bereits ab drei angemeldeten Kindern die Betreuung zur Verfügung zu stellen. Zuzug ist dem Bürgermeister wichtig, aus der derzeitigen dreiklassigen Volksschule soll nämlich eine vierklassige werden „Der Schulstandort ist zu erhalten“, macht er deutlich.

Zunehmendes Thema werde betreutes Wohnen in der Gemeinde. „Wir haben viele Ältere, die in großen Bauernhäusern leben.“ Diese Menschen sollen die Möglichkeit bekommen, in ihrer Heimat zu bleiben.

Nicht unangesprochen will Weber die Erweiterung der Weinviertler Schnellstraße S 3 lassen. „Dann wird Guntersdorf vom Schwerverkehr umfahren“, denkt er an die geplante Verkehrsfreigabe mit Herbst 2020. Ein Betriebsgebiet in der Nähe der Abfahrt Guntersdorf ist bereits erschlossen. „Betriebe sind eine der wenigen Möglichkeiten einer Gemeinde, Einnahmen zu lukrieren.“ Im Betriebsgebiet wird sich bei einer Tankstelle auch ein Nahversorger ansiedeln.

Sehr viel Eigenleistung bei den Großprojekten

All diese Vorhaben konnten deswegen umgesetzt werden, weil die Guntersdorfer an einem Strang ziehen. Das zeigt sich im Gemeinderat: Bei 29 Sitzungen wurden 467 Beschlüsse gefällt, 455 einstimmig. Die gemeinsame Stärke schwappt auf die Bürger über: Das Vereinshaus in Guntersdorf und der Pfarrstadl in Großnondorf wurden durch viele Eigenleistungen errichtet.

2015 betrug der Schuldenstand der Gemeinde 3,308.855 Euro. 2019 beträgt der Schuldenstand von Guntersdorf 3,362.381 Euro.