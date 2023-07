Spritzer-Standl für die Freiwillige Feuerwehr Retz

Die Feuerwehr Retz hat bei der Billa-Filiale in der Weinstadt schon öfters schnell und unentgeltlich in Notfällen ausgeholfen. So galt es Anfang 2020 nach einem missglückten Einparkmanöver, die zerborstene Auslagenscheibe des Supermarkts mit Spanplatten zu schließen und auch bei einem Einbruchsversuch 2023 half die Feuerwehr rasch, die Eingangstüre wieder geeignet abzusichern.

So organisierte das Billa-Team nun am letzten Juni-Tag ein „Spritzer-Standl“ zugunsten der Feuerwehr - als Dank für die gute Zusammenarbeit. Organisiert wurde es von Marktmanagerin Ilona Balikova und Vertriebsmanagerin Kerstin Bogner.

Kurzerhand wurde ein Teil des Parkplatzes gesperrt, Heurigengarnituren wurden aufgestellt. Gegen eine freiwillige Spende wurden Bratwürstel und Käsekrainer angeboten. Der Durst konnte mit Fruchtsäften, Mineralwasser und Wein von örtlichen Weinbaubetrieben sowie Bier und Kaffee gestillt werden. Die jungen Besucher erwartete eine riesige Hüpfburg mit Rutsche.

Landwirte und Unternehmer waren mit im Boot

Marktmanagerin Ilona Balikova wies auf die dankenswerten Weinspenden von den Weingütern Lukas Frotzler, Gerald Fürnkranz sowie Manfred und Angelika Hebenstreit hin. Die Bierspende erfolgte durch die Brauunion; Hubertus spendete Vitus-Getränke und Mineralwasser. Die Fleischerei Schwarzböck beteiligte sich mit Bratwürstel und Käsekrainer. Zur Abkühlung sorgte Unilever mit Eis.

Kommandant-Stellvertreter Herbert Kurzreiter und Oberverwalter Wolfgang Binder ließen es sich nicht nehmen, noch vor der Fahrt nach Leobersdorf zum Landesfeuerwehrwettbewerb mit zwei Wettkampfgruppen beim Spritzer-Standl vorbeizuschauen. Bürgermeister Stefan Lang betonte bei einem kühlen Getränk die gute Zusammenarbeit der Retzer Wirtschaftstreibenden und wünschte für die Billa-Aktion „Spritzer für die Feuerwehr“ und auch den zwei teilnehmenden Gruppen beim Landeswettbewerb alles Gute.

Letztlich wurde beim Spritzer-Standl von den Mitarbeitern ein Spendenbetrag von 700 Euro „erarbeitet“.