Wer hat das schönste Brückenbild für den Nationalpark Thayatal?

Anfang April wurde im grenzüberschreitenden Nationalpark Thayatal-Podyjí eine neue Brücke über die Thaya eröffnet. Die Umsetzung dieses langjährigen Projektes erfreut sich großer Beliebtheit bei den Besuchern des Schutzgebietes. Durch die Errichtung wurde ein neuer Rundwanderweg geschaffen, der mit der Thayabrücke in Hardegg die beiden Nationalparks Thayatal und Podyjí verbindet. Zahlreiche Naturfreunde beider Länder kommen nach Hardegg, um die neue Brücke zu besichtigen und die Naturschönheiten entlang des Weges zu erkunden.

„Auf der Brücke und der angrenzenden Picknickwiese beim Einsiedlerfelsen kommt es zu netten Zusammentreffen mit anderen Wanderern. Die Brücke ist nun ein Ort der Begegnung und ein Symbol für die Zusammengehörigkeit der beiden Nationalparks“, berichtet Christian Übl, Direktor im Nationalpark Thayatal. Er sucht mit seinem Team nun Fotos zum Thema „Brücken verbinden…“.

30 Bilder werden ausgestellt, Vernissage am 19. August

Es können sowohl Bilder von Bauwerken als auch kreative Interpretationen des Themas in Form von Landschaften, Pflanzen, Tieren oder besonderen Momenten und Stimmungen sein, wo Grenzen überwunden und Brücken geschlagen werden. Die besten 30 Bilder werden von einer Jury gekürt und in der Galerie Kultur.Punkt in Hardegg ausgestellt sowie im Rahmen einer Vernissage am 19. August vorgestellt. Von 1. September bis 2. November 2023 werden die Bilder im Nationalparkhaus gezeigt. Für die drei besten Bilder gibt es Gutscheine für Leinwanddrucke im Wert von je 50 Euro.

Die bekannte Grenzbrücke in Hardegg, die hinüber zu den tschechischen Nachbarn führt. Foto: NP ThayatalClaudia Ebner

Einreichfrist für den Fotowettbewerb ist der 27. Juni 2023. Die Teilnahmebedingungen sind unter www.np-thayatal.at ersichtlich.