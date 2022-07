Hollabrunn ist bei der NÖ-Gemeindechallenge dabei

Werbung

Hollabrunner will in der Kategorie über 10.000 Einwohner ganz vorne dabei sein. "Bewegung an der frischen Luft ist ideal für das Herz-Kreislauf-System und mit einem Ansporn wie diesem macht sie doppelt Spaß! Man meldet sich einfach auf der Plattform noechallenge.at an, lädt sich die App aufs Handy und kann schon losstarten“, berichtet Vizebürgermeister und Sportstadtrat Kornelius Schneider. Dieses Jahr sei es sogar noch einfacher als bisher, denn so gut wie alle handelsüblichen Sportuhren sind jetzt mit der App kompatibel.

Damit man sich beim Sammeln von aktiven Minuten auch direkt mit seinen Vereinskollegen, Feuerwehrkameraden oder seiner Chor-Gemeinschaft messen kann, können zudem innerhalb einer Gemeinde neuerdings Untergruppen gegründet werden.

Jede aktive Minute wird von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Gemeinde gebucht. Der aktuelle Stand des Wettbewerbs kann in der App, unter www.noechallenge.at und den Social-Media-Kanälen von "Sportland Niederösterreich" mitverfolgt werden. Abgerechnet wird das große niederösterreichische Bewegungskonto am 30. September. Danach werden die drei aktivsten Gemeinden in vier Kategorien (bis 2.500, 2.501 bis 5.000, 5.001 bis 10.000 und über 10.000 Einwohner) mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten ausgezeichnet.

Nachteulen, Early Birds, Dauerbrenner & Co.

Darüber hinaus können sich die Teilnehmer für individuelle sportliche Leistungen die folgenden sechs Auszeichnungen verdienen:

Rad-Profi: Sammle im Juli 500 Minuten mit dem Rad.

Kilometersammler: Sammle im August insgesamt 150 Kilometer beim Nordic Walken oder Gehen.

Pro-Runner: Sammle im September 300 Laufminuten.

Dauerbrenner: Mach drei Tage hintereinander mindestens 30 Minuten dieselbe Sportart.

Early Bird: Mach drei Aktivitäten von mindestens 30 Minuten vor 8 Uhr.

Nachteule: Mach drei Aktivitäten von mindestens 30 Minuten nach 20 Uhr.

So funktioniert der Wettbewerb:

1. Anmelden auf www.noechallenge.at

2. „spusu Sport“-App auf das Smartphone laden

3. In der App anmelden und der Gemeinde virtuell beitreten

4. So viel Sport machen, wie möglich

https://www.sportlandnoe.at/gemeindechallenge-2022

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.