Weihbischof Turnovszky traf Hollabrunner ASO-Schüler in der Kirche

Aller guten Dinge sind drei, denn erst beim dritten Anlauf konnte die Bischofsvisitation stattfinden, bei der es auch ein Treffen mit Weihbischof Stephan Turnovszky und den Schülern der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Hollabrunn in der Stadtpfarrkirche gab.

Schulleiterin Maria Breindl freute sich neben dem Weihbischof auch die Fachinspektorin für den römisch-katholischen Religionsunterricht Christine Edlinger, den geistlichen Hausherrn, Pfarrer Eduard Schipfer sowie den weltlichen Hausherrn, Bürgermeister Fred Babinsky, begrüßen zu dürfen.

Kinder mahnten, sorgsam und dankbar mit der Erde umzugehen

„Schon auf dem Weg in die Bankreihen war das Friedenszeichen auf blau-gelben Tafeln zu sehen, gestaltet von den Kindern, um den großen Wunsch nach Frieden für die Menschen in der Ukraine zu symbolisieren“, erzählt Breindl. Der Segen, die Freude und die Liebe Gottes standen im Mittelpunkt der Gesänge, in bewährter Weise instrumental von den Lehrerinnen Gabriela Reinwart, Judith Leeb und Sandra Klucky begleitet.

Die Kinder stellten ihre Schule mit all ihren Besonderheiten und Auszeichnungen vor: In Anlehnung an das Klimagütesiegel legten die Kinder Kreissegmente rund um die Erdkugel. Ein Symbol dafür, dass die Menschen sorgsam und dankbar mit allem, was die Erde bietet, umgehen sollen. „Die Kinder durften dem hohen kirchlichen Würdenträger Fragen stellen, die er auf sehr kindgemäße Art beantwortet hat“, berichtet die Schulleiterin.

Ein Friedensgebet, vorgelesen von Breindls Stellvertreterin Petra Parzer und der Religionslehrerin der Schule, Pastoralassistentin Helga Klinghofer, rückte die dringende Bitte nach Frieden einmal mehr in den Mittelpunkt der Gedanken der Feier in der Pfarrkirche.

