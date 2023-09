Tierische Probleme am Ziersdorfer Gartenbach

Am Gartenbach in der Nähe des Ziersdorfer Spielplatzes leben einige Laufenten. Diese werden scherzhaft „informelle Mitarbeiter der Gemeinde" genannt, denn die Tiere tragen zur Reinigung des Bachbettes bei.

„Leider hören wir immer wieder, dass die Enten gefüttert werden. Das ist absolut nicht notwendig, es gibt im natürlichen Umfeld genug zu fressen, wie zum Beispiel Wurzeln, Gräser und Schnecken", schildert Bürgermeister und sogenannter Entenvater Hermann Fischer. Es besteht auch die Sorge, dass verschmähte Speisereste Ratten anlocken könnten. „Abgesehen davon könnte falsches Futter den Vögeln gesundheitlichen Schaden zufügen", führt Fischer aus.

Ein weiteres Problem liegt in diesem Abschnitt in der Verunreinigung durch Hundekot. „Es ist generell sehr unangenehm, wenn überall die Hinterlassenschaften der Vierbeiner herumliegen. An dieser Stelle kommt noch dazu, dass das der Weg zum Spielplatz ist und von vielen Kindern genutzt wird", erklärt Fischer. Dabei gibt es im Ort genügend Stellen, wo es die Sackerl zum Entsorgen und Mistkübel gibt. Es wurde sogar vor kurzem ein Schild angebracht, auf dem zu lesen steht: „Hier beginnt die Salatschüssel unserer Bachenten und nicht das Klo Ihres Hundes". Fischer hofft, „dass man auch mit Rücksicht auf die Jüngsten der Bevölkerung, reagiert und die Sackerl nützt“.