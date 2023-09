Traktoren laden die Handys: Ravelsbach ist für Ernstfall gerüstet

„Wir haben uns schon lange mit der Materie befasst, wie einem Blackout wirksam vorgebeugt werden kann“, sagt Josef Starzer. Er ist geschäftsführender Gemeinderat und Zivilschutzbeauftragter der Marktgemeinde Ravelsbach. Mit Vorträgen hat er bereits einen möglichen längerfristigen Stromausfall thematisiert. Gemeinsam mit Gemeindevertretern und den Kommanden der vier Ravelsbacher Feuerwehren hat er ein wirksames Konzept ausgearbeitet.

Von der Gemeinde wurde ein neues Notstromaggregat für das Feuerwehrhaus Ravelsbach angeschafft. Hier ist im Blackout-Fall die Zentrale, zuständig auch für Baierdorf, Parisdorf und Oberravelsbach, wo es keine eigene Feuerwehr gibt. In Gaindorf, Minichhofen und Pfaffstetten wird die örtliche Einsatzleitung in den Feuerwehrhäusern eingerichtet. „Zusätzlich gibt es in allen Katastralgemeinden eigene Blackoutboxen, wo sich wichtige Informationen für die Bevölkerung befinden“, erklärt Vizebürgermeisterin Auguste Lehner. „Eine wichtige Rolle spielen aber immer die Feuerwehren.“

Traktorfahrer zur Stromerzeugung fix eingeteilt

Angeschafft wurden weiters vier neue Zapfwellenstromerzeuger, die mittels Traktor betrieben werden. Die Traktorbesitzer bzw. deren Stellvertreter sind bereits fix eingeteilt, um im Notfall in allen sieben Ortsgemeinden für elektrische Energie zu sorgen - zumindest für einige Stunden. „Mit dem so gewonnenen Strom können dann in allen Ortschaften unserer Gemeinde Mobiltelefone aufgeladen oder Kleinkindnahrung gewärmt werden“, versichert Vizebürgermeisterin Lehner.

Die Tests der Notstromaggregate verliefen zufriedenstellend. Ravelsbachs Feuerwehr-Unterabschnittskommandant Herbert Widerna und seine Kommandantenkollegen Stefan Denk (Minichhofen), Jean-Francois Hart (Pfaffstetten) und Anton Koller (Gaindorf) zeigten sich von der Kooperation der Einsatzkräfte positiv beeindruckt; ebenso der stellvertretende Abschnittskommandant Josef Baumeister.