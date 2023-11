Bläser-Höchststufe SBO Retz jubelte über grandiosen zweiten Platz in Grafenegg

Grund zum Jubeln! Die Musiker mit dem Leiter des SBO Retz, Gerhard Forman, waren überglücklich über den großartigen Erfolg. Foto: SBO Retz

D as Sinfonische Blasorchester (SBO) Retz setzte einen weiteren Meilenstein in seiner 20-jährigen Geschichte: Unter der Leitung von Musikschuldirektor Gerhard Forman erspielte das Ensemble beim zweiten österreichischen Blasorchesterwettbewerb der Höchststufe in Grafenegg den zweiten Platz.