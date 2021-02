„Viel Geld haben wir nicht, aber trotzdem wollen wir unterstützen“, stellt Lausch den Hollabrunner Hilfsfonds der FPÖ vor. Wie sieht dieser aus? Wer in Hollabrunn Lebensmittel einkauft und die Rechnung den Freiheitlichen vorlegt, bekommt bares Geld - einmal im Monat - zurück. Familien mit Kindern bis 70 Euro, Einzelpersonen bis zu 30 Euro. „Das Helfen liegt ganz klar an erster Stelle“, sagt der Bezirksparteiobmann, dass hier nicht streng geprüft werde. Falls eine Familie mehr Unterstützung brauche, so werde es sicher kein Problem sein, eine zweite Rechnung im Monat zu übernehmen. 3.000 bis 5.000 Euro hat die Stadtpartei dafür vorgesehen, die Aktion soll auf jeden Fall bis nach Ostern laufen.

Kinder leiden, weil soziale Kontakte fehlen

Gesundheitsminister Anschober (Die Grünen) hätte bereits einen vierten Lockdown in Aussicht gestellt, sagt Stadtparteiobmann Michael Sommer. Homeschooling und Homeoffice gehen dann weiter. „Das ist gerade für Familien mit kleinen Kindern sehr schwierig“, sagt Sonja Grasel, die ebenfalls der Stadtpartei angehört und Mutter ist. Beides unter einen Hut zu bringen, sei eine enorme Belastung. Außerdem leiden die Kinder sehr darunter, dass sie nur ganz wenig soziale Kontakte haben. „Eine Schande“, was die Regierung hier an den Kindern verbreche.

Aber nicht nur die Regierung wird von den Hollabrunner Blauen kritisiert, sondern auch die Stadtgemeinde. „Mit der Gebührenerhöhung wurde der Vogel abgeschossen“, meint Grasel, die von die Erhöhungen in den verschiedenen Bereichen als sozial verantwortungslos bezeichnet.

Hotline: "Ein offenes Ohr für Hollabrunner" startet bald

„Ich weiß, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein“, spricht Lausch davon, dass die FPÖ keine großen Summen zur Verfügung stellen könne. Aber: „Viele Tropfen machen auch etwas aus.“ Darum hoffen die Freiheitlichen, dass sich andere Parteien ähnliche Aktionen ins Leben rufen.

Neben dem Hilfsfonds wird es auch eine Hotline geben. Diese nennt sich „Ein offenes Ohr für Hollabrunner“. Gerade ältere Menschen hätten das Bedürfnis, sich mit jemanden zu unterhalten. „Die Kaffeehausrunde oder gemeinsame Kartenspielen ist derzeit nicht möglich“, weiß Sommer.

Die FPÖ habe in den vergangenen Monaten immer wieder erlebt, dass sich Ältere mit Problemen an sie wenden. Während des Gesprächs stelle sich aber heraus, dass es gar kein Problem gibt. „Die Leute wollen einfach nur reden“, sagt Lausch. Und zwar nicht mit irgendeiner unbekannten Stimme einer Hotline, sondern mit jemanden aus der Gegend. Darum will die FPÖ nun soziale Kontakte schaffen und richtete eine Hotline ein, die von Freiwilligen betreut wird. Diese soll ab kommenden Montag starten, Details werden noch bekanntgegeben.