"Blühsterreich" kommt auf den Hollabrunner Wochenmarkt

Werbung Finanz-Experten Anzeige Kompetente Beratung bei der BAWAG P.S.K.

Auftakt der „Blühsterreich-Tour“ war Anfang März in Waidhofen/Ybbs und Guntramsdorf, am 22. April sind alle Naturgartenfreunde beim Wochenmarkt in Hollabrunn eingeladen, die ihre Gärten, Balkone und Terrassen ökologisch pflegen wollen. Vor Ort: mit ORF-Gärtner Karl Ploberger. Bäume und Blühwiesen, die Jahresthemen von „Natur im Garten“, werden speziell vorgestellt. Bei Glücksrad und Quiz gibt’s außerdem Preise zu gewinnen.

Mit der Aktion soll darauf hingewiesen werden, wie wichtig Blühwiesen für die Nachhaltigkeit sowie für Lebensräume von Bienen, Schmetterlingen und Nützlingen sind. Sie sind mit wenig Aufwand eine pflegeleichte und attraktive Oase für die Artenvielfalt.

Seit 1999 setzt sich die Initiative „Natur im Garten“ für naturnahe Garten- und Grünraumbewirtschaftung sowie die Förderung der Artenvielfalt in Niederösterreich ein. Dabei leisten Gemeinden, Hobby- und Profigärtner einen wesentlichen Beitrag. Einen Tag nach Hollabrunn folgt ein Tourstopp am Genussmarkt in Krems.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.