73 lebensrettende Konserven: Viel Blut in Retz gespendet

Aus gesundheitlichen Gründen wurden vorsorglich acht Spendenwillige abgewiesen und somit konnte das Abnahmeteam 73 Konserven für die Blutspendezentrale bereitstellen. Vier ehrenamtliche Mitarbeiter aus Retz unterstützten dabei. Als Stärkung gab es Würstel, Schnitten und alkoholfreie Getränke.

Die nächste Möglichkeit der Blutspende in der Region besteht am Samstag, 8. April, im Rathaus 4.0 in Obermarkersdorf von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr, sowie am 28. April in der Volksschule Hardegg-Pleissing von 15 bis 19.30 Uhr.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.