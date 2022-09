Obermarkersdorf und Zellerndorf fiebern Kürbisfest entgegen

Im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaussaal in Obermarkersdorf wurde vorab das dichte Programm mit den Highlights rund um die „größte Beere der Welt“ vorgestellt. Bürgermeister Stefan Schmid trat als Moderator auf dun fühlte sich von der prominenten Besetzung des Podiums geehrt.

Er übergab das Wort sogleich an Kürbisprinzessin Naomi Kornherr I., die, wie sie betonte, einen besonderen engen Bezug zu Obermarkersdorf habe, da es ihr Heimatort sei. Sie erwarte sich neben Einblicken in Winzerhöfe auch ein reichhaltiges Angebot von kulinarischen Spezialitäten der Region.

Die Tourismusmanagerin fürs Retzer Land, Silvia Köhrer, ging kurz auf die Angebotsschwerpunkte der Region ein, darunter 500 km Radwege, Wandern, Kulinarik sowie Brauchtum und Fest. „Und da darf das zweitägige Kürbisfest nicht fehlen“, hob sie hervor.

Online-Tickets, Shuttleservice, Trachtenschau

Geboten werden Kürbiskulinarik, Kinderprogramm, Volkskunst und Musikprogramm. Köhrer wies außerdem auf die Einrichtung eines Shuttelservices vom Bahnhof Zellerndorf zu den Festorten hin. Neu sei auch der Online-Ticketverkauf.

Am Sonntag, 30. Oktober, wird Elfi Maisetschläger in gewohnt sympathischer Art ab 13 Uhr eine Trachtenmodeschau auf der Festbühne präsentieren. „Ich freue mich sehr, dass ich zum dritten Mal in Obermarkersdorf sein darf“, meinte sie und erklärte die Besonderheiten der Weinviertler Tracht, die in den letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewann.

Präsidenten-Lob für die Veranstalter

Landtagspräsident Karl Wilfing freut sich auf die vielen Herbstfeste, ganz besonders auf das seit 1993 bestehende Kürbisfest. Das Weinviertel sei eines der fruchtbarsten Kürbis-Gebiete und man habe immer auf Qualität gesetzt. Er lobte den großartigen Zusammenhalt, der bei einem derartigen Fest mit zigtausenden Besuchern notwendig und wichtig sei. Außerdem spiegle sich das sogenannte „orange Gold“ im Weinviertler Tourismus-Marketing wider.

Historisch gesehen ist der Kürbis ab den 1970er-Jahren verstärkt als Feldfrucht genutzt worden. Heute werden in Österreich 39.000 Hektar angebaut, davon 13.000 Hektar im Weinviertel. Im Volksmund werden die Kürbisse hier liebevoll „Bluza“ genannt.

