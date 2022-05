Kind braucht Stützkraft, Eltern fühlen sich im Stich gelassen

Werbung

„Die derzeitige Situation für behinderte Kinder – leider auch unser Sohn Elias – ist nicht tragbar, was die benötigten Stützkräfte in der Schulbildungszeit, aber auch in der Nachmittagsbetreuung oder Sommerbetreuung angeht“, ärgert sich Alexander Kralert.

Elias war eine Frühgeburt, hatte Gehirnblutungen, hat Lähmungen an der rechten Hand, eine nicht funktionierende Gehirnhälfte und epileptische Anfälle. Viel Positives konnten die Eltern mit ihrem persönlichen Einsatz für ihren Sohn bereits erreichen. Doch man habe, so Alexander Kralert und seine Partnerin Karin Schellenberger, seit Elias (sieben Jahre) eine Stützkraft braucht, Probleme mit der Gemeinde Hohenwarth-Mühlbach. Eine ordentliche Regelung fehle. „Eltern von Kindern mit Behinderungen werden im Behördendschungel allein gelassen“, klagt Kralert.

Gesprächsbasis mit Bürgermeister ist weg

„Schwieriges Thema“, sagt Gemeindechef Martin Gudenus. Foto: NÖN

Kralert wirft Bürgermeister Martin Gudenus außerdem eine „sehr verletzende Aussage“ vor, dass die Unterstützung für Kinder in der Gemeinde überhandnehme. Das habe die Eltern persönlich tief getroffen. Kralert: „Wir fühlen uns von der Gemeinde und dem Bürgermeister im Stich gelassen.“ Deshalb fehle hier nun jede Gesprächsbasis.

Gemeindechef Gudenus möchte das so nicht stehen lassen. „Obwohl die Gemeinde zur Betreuung der Kinder außerhalb der Schulzeiten nicht verpflichtet ist, wurden die Betreuungskosten für Elias bisher von der Gemeinde übernommen.“ Dass die Eltern ihren Sohn nun – ohne die Gemeinde zu informieren – zur Ferienbetreuung in Ravelsbach angemeldet haben und auch hier die Übernahme der Kosten erwarten, sei für die Gemeindeverantwortlichen überraschend gewesen. Eine einvernehmliche Lösung der Kostenübernahme sei damit im Vorfeld verhindert worden. Sollte es zu verletzenden Aussagen gekommen sein, so tue ihm dies leid, betont der Bürgermeister.

Gegenüber der NÖN weisen die Eltern von Elias darauf hin, dass sich die Nachmittagsbetreuung auf nur zwei Tage pro Woche beschränkt. „Da geht meine Frau arbeiten“, sagt Kralert. „Es ist wichtig, dass sie für einige Zeit den Kopf freibekommt.“

Der Hohenwarth-Mühlbacher Gemeinderat befasste sich mit dem Fall und kam zum Entschluss, die Hälfte der anfallenden Kosten für die lediglich dreiwöchige Ferienbetreuung zu übernehmen. Es gab auch ein Angebot der Eltern von Elias, die zehn Prozent der Kosten tragen würden.

Größtes Lob gibt es indes für die Volksschule in Mühlbach, wo das Kind die erste Klasse besucht. „Unser Elias wird dort super betreut. Er entwickelt sich sehr gut.“ Auch gebe es die notwendige Lernhilfe durch den Landesschulrat.

Schlichtungsversuch ist leider gescheitert

Mittlerweile haben sich die enttäuschten Eltern an die Gleichbehandlungsbeauftragte der NÖ Antidiskriminierungsstelle gewandt, um eine Lösung für Kinder, die eine Stützkraft benötigen, zu finden. Ein Schlichtungsversuch mit der Gemeinde wurde angestrebt, ist aber laut Schreiben vom 17. Mai erfolglos verlaufen. „Ferienbetreuung sowie Betreuung außerhalb der regulären Ausbildungszeiten stellen eine freiwillige Leistung der Gemeinde dar, wobei der Gemeinderat hierfür Kostenersätze mittels Beschluss festlegen kann“, heißt es in der Stellungnahme der Gemeinde.

Auch an die Bildungsdirektion für NÖ haben sich die Eltern gewandt, um einen gleichberechtigten Unterricht mit Stützkraft zu thematisieren. Die Volksanwaltschaft wurde in der Angelegenheit mittlerweile ebenfalls kontaktiert.

Über weitere Details zu der Causa möchte sich Bürgermeister Gudenus nicht äußern. „Es handelt sich um ein laufendes Verfahren, um ein überaus schwieriges Thema.“ Zudem müsse die Gemeinde mit ihren begrenzten finanziellen Mitteln sparsam umgehen.

