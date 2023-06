HTL Hollabrunn macht Großweikersdorf effizienter

Die Gemeinde rund um Bürgermeister Alois Zetsch wünscht sich eine zeitgemäße, weniger umständliche Vorgehensweise. Dabei hilft das Buchungssystem „book2eat“, das im Rahmen eines Diplomarbeitsprojektes 2019/20 an der HTL Hollabrunn entwickelt wurde und mittlerweile als Start-up in mehreren Mensas weiterbildender Schulen in Niederösterreich verwendet wird. Auf dieses System wurde Großweikersdorf aufmerksam. Es wurde ein gemeinsames Pilotprojekt gestartet und „book2eat“ auf die Bedürfnisse der Gemeinde angepasst.

Für die Eltern ist die Essensbestellung künftig per App oder Webbrowser jederzeit und von überall aus bargeldlos möglich. Zudem haben sie Überblick über den Speiseplan sowie die Bestellungen, welche auch ganz einfach wieder storniert werden können, sollte ein Kinder zum Beispiel erkrankt sein.

Neues System bringt viele Vorteile mit sich

Die Wirte wissen frühzeitig, wie viele Bestellungen vorliegen und können gezielt einkaufen, wodurch die Abfallwirtschaft in weiterer Folge optimiert wird. Das sei ein wichtiger Schritt zu Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Ressourceneffizienz. Der Verwaltungsaufwand für Gemeinde, Kindergärten und Schulen wird erheblich reduziert – eine Win-win-Situation, freut sich der Bürgermeister.

Nach Auswertung der Testphase soll das System ab dem neuen Kindergarten- und Schuljahr auf alle Institutionen ausgerollt werden.