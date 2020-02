Die Eislaufsaison in Retz ist vorzeitig vorbei. Bei der Kunsteisbahn Retz kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Brand in einem elektrischen Anlagenteil der Kühlanlage. Die Feuerwehr Retz war im Einsatz.

Die Kühlanlage aus dem Jahr 1983 ist damit jedenfalls vorerst außer Gefecht gesetzt. Das genaue Ausmaß des Schadens muss erst festgestellt werden. Ob und wie der Betrieb des Eislaufplatzes im nächsten Winter fortgeführt werden kann, sei aus heutiger Sicht noch ungewiss, heißt es seitens der Gemeinde.

Damit bangen nicht nur die Retzer um eine sehr beliebte Freizeiteinrichtung, sondern auch der Retzer Eishockeyverein „Ice Lions“ um den Trainingsplatz.