Handwerkskurse: Vom Sensenmähen bis zum Spinnen

Das Programm der Handwerkskurse im Radlbrunner Brandlhof der Volkskultur NÖ startet mit einem Kurs zum Modeldruck. Daniela Heinzl und Grete Hammel werden den Kurs leiten. Weiter geht’s bereits am 17. und 18. Juni, da steht der Workshop Sensenmähen auf dem Programm. Hier wird den Teilnehmern gezeigt, wie sie die Sense schärfen, die sie danach selbst schwingen dürfen. Das alles geschieht und „fachfrauischer“ Ansicht von Ada Höchtl.

Wie man Obst zu Marmeladen verarbeitet, zeigt Seminarbäuerin Ingrid Müller am 1. Juli. Das Marmeladenglas wird dabei gemeinsam mit Referentin Erna Gastecker mit einem passenden, bestickten „Deckerl“ verziert und ist damit das perfekte Geschenk.

Das eigene Dirndl in zehn Wochen selbst genäht

Kräuter und Wildpflanzen stehen am 12. August im Mittelpunkt. An diesem Tag kommt Referentin Sabine Felleitner in den Brandlhof, um mit den Kursteilnehmern Kräuter und Wildpflanzen zu sammeln. Diese werden rechtzeitig für das große Frauenfest am 15. August, das traditionell auch die Kräuterweihe in der Kirche beinhaltet, zu Kräuterbuschen gebunden.

Am 11. September beginnen die Kursteilnehmer mit Helga Schießling ihr eigenes Dirndl zu nähen. Insgesamt sind es zehn Einheiten bis zum 13. November. Dann ist die Tracht fertiggestellt und kann mit Stolz ausgeführt werden. Besondere Vorkenntnisse sind nicht notwendig, erwünscht ist Freude an der Nähkunst.

„Spinnen nur die Anfänger?“ diese Frage können sich die Teilnehmer am 16. September stellen, wenn die Referentin Christine Söllner die Kunst der Wollverarbeitung erklärt und das Spinnen am Spinnrad lehrt.

Von Korn und Korb bis zum „Sternsingen“

Vor allem seit der Pandemie hat sich Brotbacken zum großen Trend entwickelt. Am 14. Oktober wird mit Elisabeth Ruckser und Karin Theresa Mikota am Vormittag gemeinsam Sauerteigbrot aus Roggen, Emmer und Einkorn im historischen Ofen gebacken. Dazu gibt es Mehl- und Getreidekunde. Und wie wird ein Brot besser präsentiert, als im selbstgemachten Brotkorb aus Zier- und Wildgräsern? Dieser wird am Nachmittag gebunden.

Rechtzeitig vor Weihnachten bietet die Volkskultur Niederösterreich einen Kurs zum Binden von Strohsternen an. Von einfachen Sternen bis zu komplexeren Gebilden erklärt Referentin Elisabeth Moll am 25. November genau, wie die klassischen Techniken des Freihandbindens oder des Auffächerns funktionieren. Gemeinsam mit Singleiterin Magdalena Pfaffeneder stimmen sich die Kursteilnehmer dabei mit ersten Adventliedern auf Weihnachten ein.

Die Kurse im Überblick:

3. Juni: Modeldruck, 10 bis 17 Uhr

Modeldruck, 10 bis 17 Uhr 17. & 18. Juni: Sensenmähen, 7 bis 11 Uhr

Sensenmähen, 7 bis 11 Uhr 1. Juli: Marmelade einkochen, 9 bis 16 Uhr

Marmelade einkochen, 9 bis 16 Uhr 12. August: Kräuterbuschen binden, 9 bis 11 Uhr

Kräuterbuschen binden, 9 bis 11 Uhr 11. September bis 13. November: Ein Dirndl in zehn Wochen, jeweils 18 bis 21 Uhr

Ein Dirndl in zehn Wochen, jeweils 18 bis 21 Uhr 16. September: Spinnen nur die Anfänger? 10 bis 17 Uhr

Spinnen nur die Anfänger? 10 bis 17 Uhr 14. Oktober: Brotbacken und Brotkorb binden, 9 bis 17 Uhr

Brotbacken und Brotkorb binden, 9 bis 17 Uhr 25. November: Strohsterne binden, 14 bis 17 Uhr

Anmeldungen für die Kurse nimmt Standortleiterin Doris Buchmann unter doris.buchmann@volkskulturnoe.at entgegen. Außerdem ist die Anmeldung online möglich: www.volkskulturnoe.at/weiterbildung/handwerk

Mehr Infos zu den einzelnen Kursen gibt es hier: Handwerk – Volkskultur (volkskulturnoe.at)

