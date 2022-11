Brandstätter und Glanz führen Gemeinde Heldenberg an

Peter Steinbach hatte es im Sommergespräch mit der NÖN bereits angekündigt: Im Herbst wird er als Bürgermeister der Marktgemeinde Heldenberg zurücktreten.

Gemeinderätin Erika Post überraschte Günther Brandstätter zum Amtsantritt mit einem süßen Meisterwerk. Der neue Gemeindechef lud zur Einstandsfeier in die Vinothek. Foto: Barbara Witzany

Der Wechsel wurde nun vollzogen: Donnerstagabend (10. November) stand die Neuwahl des Bürgermeisters auf der Agenda der Gemeinderäte. Der Glaubendorfer Günther Brandstätter, er war seit 2016 Vizebürgermeister, wurde mit 14 von 18 Stimmen zum neuen Mann an der Spitze gewählt. Unterstützt wird er vom neuen Vizebürgermeister Thomas Glanz.

Brandstätter dankte den Mandataren für das Vertrauen und bat um gute Zusammenarbeit und verkündete sein Motto: "Gemeinsam sind wir stark. Ich setzte sehr stark auf Kommunikation."

Bürgermeister legt Fokus aufs Wohlfühlen

In der nächsten Zeit stehen keine großen Projekte an, "daher lege ich den Fokus auf das Wohlfühlen in der Gemeinde, dass ist in Zeiten wie diesen wichtig". Mit seinem neuen Amt übernimmt der neue Gemeindechef auch die Geschäftsführung der Heldenberg GmbH.

Neu im Gemeinderat: Franz Dinstl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterthern. Foto: Barbara Witzany

Einen Wechsel gab es auch beim Ortsvorsteher Unterthern, diese Aufgabe übernimmt Michael Ebermann vom nunmehrigen Altbürgermeister Peter Steinbach; Franz Dinstl übernahm den frei gewordenen Platz im Gemeinderat.

Steinbach wird aber nicht ganz aus dem Gemeindeleben verschwinden: Er bleibt weiterhin Obmann des Landschaftsparks Schmidatal Manhartsberg.

Nach der Sitzung lud Brandstätter die Gemeinderäte in die Vinothek zum Essen ein. Dort wurde er mit einer liebevoll gestalteten und vor allem köstlichen "Amtsantrittstorte" überrascht.

Aufgabenverteilung:

In den Finanzausschuss wurde Franz Dinstl und in den Bauausschuss Karin Lafnitzegger gewählt.

Christian Schauhuber ist EU Gemeinderat und Thomas Glanz vertritt die Gemeinde im Landschaftspark Schmidatal Manhartsberg.

Die weitern Entsendungen von Gemeindevertretungen in den Abwasserverband, Abfallverband, der Regionalentwicklung, Leader, Tourismus, Disziplinarkommission, dem Verein Verein Miteinander und Kulturlandschaft Sitzendorf übernimmt Günther Brandstätter, bei der letzteren setzt sich auch Johann Zerhau ein.









