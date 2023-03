Mühlbacher Mesner zeigt seine Fastenkrippe

„Die künstlerische Darstellung der Passionszeit ist im christlichen Kulturkreis eine Selbstverständlichkeit. Kaum eine Kirche kommt ohne Fenster- oder Wandbilder aus, auf denen die Leidensgeschichte Jesu eindrücklich illustriert wird“, sagt Matthias Pilwarsch. Er hat in mühsamer Kleinarbeit eine besondere Krippenlandschaft für die Pfarrkirche Mühlbach geschaffen.

Matthias Pilwarsch ist Mesner und seine Fastenkrippe hat eine Gesamtgröße von 1,75 Quadratmeter. Die dafür benötigten Figuren wurden angekauft.

Bekanntlich erzählen Weihnachtskrippen von der Verkündigung der Geburt Jesu, dem Kind im Stall, von Engeln und Heiligen. Eine Passionskrippe oder Osterkrippe hat das tragische Ende der Lebensgeschichte Jesu zum Thema, die erst mit der Auferstehung eine freudige Wendung erfährt. Verrat und Kreuzigung werden thematisiert.

Im 18. und 19. Jahrhundert war die Passionskrippe weit verbreitet, bevor sie in Mittel- und Westeuropa fast völlig in Vergessenheit geriet. Erst allmählich werden wieder Passionskrippen in den Kirchen aufgestellt. Matthias Pilwarsch setzt sich hier intensiv mit den traurigen und grausamen Szenen auseinander. Gebäude und Landschaft hat er selbst geschaffen.

