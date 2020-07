„Mehr Grün statt Asphalt am Messegelände“, verkündete die Stadtregierung Anfang Juni ein Projekt, das auf 800 Quadratmetern umgesetzt wurde. Nun erntet die ÖVP dafür Kritik von der Opposition, denn der Rollrasen, der um mehr als 9.000 Euro verlegt wurde, war am Wochenende nicht in der besten Verfassung.

„Bereits in der Stadtratssitzung haben die Grünen darauf aufmerksam gemacht, dass ein Rollrasen ökologisch keinen Nutzen hat und für den Standort nicht geeignet ist“, berichtet Gemeinderat Peter Loy und verweist auf die Empfindlichkeit bei Trockenheit. „Spätestens ab März hätte man eine widerstandsfähige Wiese mit Wildblumen pflanzen können“, meint der Grünen-Mandatar. Stattdessen sei nun nach nur wenigen Wochen ein beträchtlicher Teil des Rasens bereits braun verdorrt.

Wiese sei günstiger und pflegeleichter

Eine Wiese sei nicht nur bei der Aussaat um tausende Euro günstiger als Rollrasen, sondern auch in der späteren Pflege, so Loy und merkt an, dass Grünanlagen-Stadträtin Sabine Fasching nicht in die Umsetzung eingebunden war. „Aus unserer Sicht müssen solche Flächen mit ökologisch wertvollen Pflanzen ausgestattet werden, damit Artenvielfalt und ein Kühlungseffekt entstehen.“ Es gäbe zudem noch viele weitere Flächen, die Asphaltwüsten gleichen. „Wir brauchen dringend mehr Grün in unserer Stadt“, sagt Loy.

Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger spricht indes von einer Alibihandlung. Er sei dagegen gewesen. „Dass dieses Projekt aber auch so kurzsichtig umgesetzt wird, bringt selbst mich zum Erstaunen“, sagt Scharinger. Offenbar fehle den Verantwortlichen der grüne Daumen für die Pflege. Gegossen worden sei erst, als es zu spät war.

Nur 100 Meter weiter sehe man ein gutes Beispiel für nachhaltige und resistente Begrünung. „Ein wahres Naturparadies – nur leider ein Spielplatz, bei dem auch die notwendige Pflege vergessen wird“, beklagt Scharinger.

Brauner Rollrasen "ist eine Momentaufnahme"

„Es kommt immer darauf an, wann ich das Foto mache“, entgegnet der zuständige ÖVP-Vizebürgermeister Kornelius Schneider. Er räumt ein, dass es vor dem Wochenende zu einem kleinen Missverständnis zwischen Gärtnerei und Gemeindemitarbeitern gekommen sei, weshalb just zum heißesten Tag des Jahres verabsäumt wurde, zu gießen. Mittlerweile sei die Fläche wieder schon grün. „Diese Kritik kann ich locker wegstecken, das ist eine Momentaufnahme“, betont Schneider.

Zu Loys Kritik: „Warum hat er nicht schon im März angeregt, hier statt Asphalt etwas Grünes anzulegen?“ Immer werde gepredigt, die Dinge positive zu verkaufen, um dann doch in die Suppe zu spucken. Eine Blühwiese wäre in diesem Bereich nicht ideal, meint der Vizebürgermeister. Man dürfe auch nicht vergessen, dass hier noch Bäume gesetzt werden. Im hinteren Teil des Areals könne allerdings durchaus eine Blühwiese entstehen.