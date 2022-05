Ankedoten eines Friseurs: Als die Oma die SPÖ wählte …

Werbung 11. Mai 2022 Anzeige Job- und Bildungsmesse in Hollabrunn lädt zum 4. Mal ein

Ein Stammkunde musste besonders lange auf ihn einwirken, um Alfred Pfeifer dazu zu bewegen, die seit Jahrzehnten im Kopf gesammelten Geschichten Hollabrunner Stadtlebens zu Papier zu bringen: Werner Lamm. Das hat er nun getan, bebildert mit historischen Fotos der Friseur-Dynastie, die bis 1901 zurückreicht. „Mehr als ein Friseur“ heißt der Erinnerungsband. Mehr als eine Lesung war die Präsentation im Kulturhaus in Breitenwaida.

Der Erlös des Abends durch freie Spenden kommt dem „Projekt Ylvie“ zugute. Harald Pfeifer, Vater von Ylvie, richtete sich mit persönlichen Worten an das Publikum, um sich für die Unterstützung zu bedanken. Seinem Vater dankte er für das „Rüstzeug“ in schwierigen Situationen: „Bescheiden sein und sich um andere kümmern.“

Mit „Und jetzt liest er was aus seinem Leben, der Pfeifer“, leitete er zum humorvollen Teil der Anekdoten seines Vaters über. Dieser begann mit einer Episode aus den 1950er-Jahren. Seine Großmutter hatte sich für den Wahlsonntag herausgeputzt und war auf dem Weg zum Wahllokal, als sie bemerkte, dass sie den ÖVP-Wahlzettel daheim vergessen hatte. Ein Autofahrer hielt an und bot ihr an, sie zum Wahllokal zu fahren. Er habe auch Stimmzettel dabei, das seien eh alles dieselben. Noch Jahre später ärgerte sie sich, dass sie an diesem Sonntag die SPÖ gewählt hatte, wie Pfeifer erzählte.

Geschichten über Hollabrunner Originale wie Hans Toth folgten und ließen nicht nur Cäcilia und Max Kaltenböck im Publikum in Erinnerungen schwelgen. Die Vielfalt des Geschäftslebens im Hollabrunn der 1950er- und 60er-Jahre lässt staunen: Fünf Schuster allein in der Znaimer Straße, eine Buchbinderei, eine Ofensetzerei, Tischler und und und. Daneben darf auch ein Kunde, der zum Rasieren vorbeikam, damit die brennend heiße Suppe inzwischen auskühlen kann, in der Anekdoten-Sammlung nicht fehlen.

Und auch der Hollabrunner Theaterverein, den Pfeifer und seine Gattin Ingrid für Jahrzehnte in den Hauptrollen prägten, kam zu seinen Ehren. „Das Langzeitgedächtnis wird immer stärker und die Erinnerungsbilder immer schärfer, das ist ein Zeichen des Alters“, wie Pfeifer im Epilog seines kleinen Buches schreibt. Dort wünscht er sich auch, nach 100 Jahren für einen Tag nach Hollabrunn zurückzukehren: „Ich bin neugierig!“

