Feuerwehr befreite Katze aus misslicher Lage

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Breitenwaida musste am Sonntag (1. Oktober) zu einer Tierrettung ausrücken: Eine Katze war zwischen einer Gartenmauer und einem Gartenhaus in einen Spalt gerutscht, der nur etwa acht Zentimeter breit war. Der Stubentiger blieb in Bodennähe stecken. Zwölf Mitglieder der FF Breitenwaida rückten mit dem Mannschaftstransportfahrzeug und Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort aus.

Unter der Einsatzleitung von Daniel Brandl verschafften sich die Kameraden Zugang zur Gartenhütte und schnitten gemeinsam mit der Feuerwehr Puch mit einer Akku-Motorsäge einen Zugang in die Rückwand der Hütte.

Die Katze konnte anschließend behutsam aus ihrer misslichen Lage gerettet und den glücklichen Besitzern übergeben werden. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.