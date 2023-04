Für mehr Vielfalt: Bürgerliste als Birnbaum-Patin

In der Stadtgemeinde Hollabrunn und in ihren Katastralgemeinden können Baumpatenschaften übernommen werden. Der Gemeinderat sprach sich für mehr Pflanzen- und Insektenvielfalt im öffentlichen Raum aus. Diese Initiative steht unter dem Motto „Hollabrunn blüht auf“.

Die Liste Scharinger beteiligte sich gern an dieser Aktion und übernahm die Patenschaft für einen neu gesetzten Birnenbaum in Breitenwaida. Gemeinderat Peter Tauschitz ist auch Obmann des Dorferneuerungsvereins von Breitenwaida. Er freut sich, so aktiv dazu beizutragen, den Baumbestand in den Ortschaften zu vergrößern und lädt zum Naschen der reifen Früchte im Herbst ein.

