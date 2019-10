Die Zauners sind Eltern eines autistischen Sohnes. Dieser ist im vergangenen Jahr in der Volksschule Breitenwaida eingeschult worden. „Die Sonderschule war für uns keine Option, unser Sohn hat die Chance verdient, einen für ihn angemessenen Bildungsweg zu bestreiten“, schreiben die Eltern in einem Brief an die NÖN. Das vergangene Schuljahr beschreiben sie darin als „Katastrophenjahr“.

Rasch orteten die Eltern beim Lehrpersonal Überforderung, was den Umgang mit ihrem Sohn betrifft. „Während seine Klassenkameraden in den Pausen spielten, saß er auf Anordnung des Lehrpersonals alleine im Lehrerzimmer.“ Den Unterricht hätte er abseits seiner Mitschüler verfolgen müssen, teilweise musste er gegen eine weiße Wand schauen. Das haben die Eltern als Befund einer Hospitation sogar schriftlich.

Es habe viele Gespräche gegeben. Dabei hatten die Eltern immer mehr das Gefühl, dass die Schule ihr Kind um jeden Preis loswerden wollte. „Anstatt in Stützlehrer und Spezialisten seitens des Autisten-Verbandes zu investieren, war es das Ziel, ihn in die Sonderschule zu versetzen“, schreiben die Eltern. Viele der angewandten Methoden würden Ausgrenzung und Mobbing bedeuten. Beweise dafür hätten die Eltern schriftlich.

Nachdem sie ein Jahr durchgehalten hatte, entschied sich Familie Zauner, ihrem Sohn ein Umfeld außerhalb seines Heimatdorfes anzubieten. Jetzt besucht er die Volksschule in Göllersdorf. „Er fühlt sich dort sehr wohl, hat viele Freunde gefunden und es hat noch keinerlei negative Vorfälle gegeben“, berichten die Eltern über ein Happy End.

„Von Mobbing ist uns nichts bekannt“

Die NÖN wollte mit Volksschuldirektorin Andrea Schlager über die Vorwürfe sprechen. Diese verwies jedoch an die Bildungsdirektion. „Uns sind die zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen für das Kind bekannt. Von Mobbing ist uns nichts bekannt“, sagt Sprecherin Susanne Schiller. Mehr könne sie zum konkreten Fall aus Datenschutzgründen nicht sagen.

Schulstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly sagt auf NÖN-Nachfrage, bei einer großen Gesprächsrunde mit allen Beteiligten dabei gewesen zu sein. Ihr werfen die Eltern vor, dass sie keinerlei Bereitschaft gezeigt hätte, zu helfen.

Hilfe hätte es sehr wohl gegeben, zum Beispiel eine Stützkraft. „Der hat er die Nase geprellt“, erinnert sich Schüttengruber-Holly. Sie ist selbst Lehrerin an der Hollabrunner Mittelschule und weiß, dass die Eingewöhnung für autistische Kinder schwierig sein kann.

Außerdem sei eine Fachkraft vom Autisten-Verband für die Schule in Breitenwaida angefordert worden. Diese wurde von der Stadtgemeinde finanziert. „Das hätten wir nicht machen müssen. Es ist aber natürlich wichtig“, sagt Schüttengruber-Holly, dass es ihr ein Anliegen war, zu helfen. Darum freue sie sich, dass es dem Achtjährigen nach dem Schulwechsel nun besser gehe.