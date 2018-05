Hitzige Debatte um den Hochwasserschutz.

„Es wurde viel geredet, viel geschrieben, jetzt ist es Zeit zu informieren.“ Mit diesen Worten eröffnete Hollabrunns VP-Bürgermeister Erwin Bernreiter die Informationsveranstaltung zum viel diskutierten Hochwasserschutz für die Katastralgemeinden Breitenwaida, Kleedorf und Puch.

Der Status quo sollte bekanntgegeben, die Projekte vorgestellt werden. So sind vier Retentionsbecken in verschiedenen Größen geplant, die in Kombination ein optimaler Schutz für die genannten Orte werden sollen.

Fachmänner wurden geholt, die die weiteren Schritte erklärte, zugegeben wurde auch, dass mit den betroffenen Grundeigentümern noch gar nicht gesprochen wurde.

