In Ylvies Mühle: Die ersten Urlauber ziehen ein

„Am Dienstag fangen wir an“, berichtete Harald Pfeifer am Donnerstag, dass die Vision seiner Familie langsam Fahrt aufnimmt. Am Dienstag (18. April) ziehen nämlich die ersten Urlauber in Ylvies Mühle in Breitenwaida ein.

„Wir konnten in unsere Schuhe nicht hineinwachsen, wir wurden aus dem Leben gerissen“, beschreibt Pfeifer jenen Tag, der sich heuer zum siebten Mal jährt: Seine Tochter Ylvie erlitt bei einem Autounfall ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT). Zwei Drittel ihrer Gehirnmasse sind zerstört. Jetzt befindet sie sich in einem apallischen Zustand, das ist mehr, als die Ärzte prognostiziert hatten. Dieser Zustand wird im Volksmund als Wachkoma bezeichnet. Wenn die Pfeifers diesen Ausdruck hören, müssen sie schmunzeln, weil: „Es ist ein Widerspruch in sich. Entweder ist man wach, oder man ist im Koma. Beides gleichzeitig geht nicht.“

Sissi Prölls Verein „Hilfe im eigenen Land“ sagte langfristige Unterstützung zu

Was viele andere Familien zerstört, schweißte die Pfeifers zusammen. Das Projekt, in das sie ihr ganzes Herzblut, enorme Arbeitskraft und viel Geld steckten, schaute sich nun Sissi Pröll an. Sie ist Präsidentin des Vereins „Hilfe im eigenen Land“, der das Projekt Ylvie bereits unterstützte und es auch weiterhin tun wird, wie die Präsidentin versicherte.

Ylvies Geschichte ist in der Region – und so auch den Besuchern an diesem Tag – wohlbekannt. Und dennoch: Wenn Harald Pfeifer erzählt, dass er seine Tochter nach dem Unfall noch im Gras liegen sah und die Familie wochenlang um ihr Leben bangte, dann bekommt man unweigerlich Gänsehaut und feuchte Augen.

Am Anfang ist es noch interessant, dann wird’s langweilig, dann lästig – und dann beginnt die Einsamkeit Ylvies Vater Harald Pfeifer

Auch deswegen, weil der zweifache Vater kein Geheimnis daraus macht, wie das Umfeld mit der Situation umgeht: „Menschen wie wir haben nicht nur ihr Kind verloren und ein neues bekommen; sehr viele Freunde verabschieden sich“, weiß er aus eigener Erfahrung. Und: „Am Anfang ist es noch interessant, dann wird’s langweilig, dann lästig – und dann beginnt die Einsamkeit.“ Dieses Schicksal würden sehr viele pflegende Angehörige von SHT-Patienten teilen. Und für genau diese ist Ylvies Mühle gemacht. Denn um die Betroffenen werde sich gut gekümmert, während die Angehörigen auf der Strecke bleiben.

Darum machten die Pfeifers aus der ehemaligen Leissermühle bei Breitenwaida „eine Festung für Menschen, die mit dem Rücken zur Wand stehen“. Die Familien können mit dem SHT-Betroffenen Urlaub machen. Denn Pfeifer weiß: Wer sich dafür entscheidet, die Pflege selbst zu übernehmen, der kann nicht einfach irgendwo allein Urlaub machen und den Betroffenen in eine Einrichtung geben.

Abgesehen davon, dass eine solch einschneidende Veränderung beim Betroffenen Rückschritte des Zustands auslösen würde, könne niemand wirklich abschalten: „Wir sind mit dem Kopf doch immer bei unseren Liebsten“. In Ylvies Mühle können alle gemeinsam urlauben. Da die Betroffenen bestens von Therapeuten und Pflegern betreut werden, haben die Angehörigen die Chance, wirklich abzuschalten, durchzuatmen und Kraft zu tanken.

Platz ist für zwei Familien, obwohl den Pfeifers geraten wurde, für vier oder fünf auszubauen, dann könne die Familie auch etwas verdienen. „Das wollen wir nicht. Wir wollten eine High-End-Einrichtung der Empathie, nicht der Ökonomie.“

Hohe Ansprüche bei Therapien, Pflege und Preisgestaltung

Es gibt Therapieräume, Zimmer für Pfleger und die Familie. Ganz oben im Gebäude entsteht gerade noch eine WG für Therapeuten, die da sind, solange eine Familie Urlaub in Breitenwaida macht. Therapeuten und Pfleger werden auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt. „Es arbeiten nur Leute hier, die ich auch meiner Tochter zumuten würde“, hat Pfeifer hohe Ansprüche.

Diese hat er auch, wenn es um die Preisgestaltung geht. „Ich habe gesagt, eine Woche bei uns soll für die Familien so viel kosten, wie eine Woche Italien mit einem gesunden Kind.“ Wie das bei dem individuellen All-inclusive-Angebot funktioniert? „Die Finanzierung ist auf drei Säulen aufgebaut“, schildert Harald Pfeifer. Einen Teil der Kosten, 2.000 Euro, tragen die Familien selbst. Einen weiteren Teil sollen Service-Vereine wie Lions oder Kiwanis finanzieren. Den verbleibenden dritten Teil übernimmt der Verein Ylvie. Hier äußerte Pfeifer eine Bitte an Sissi Pröll: Er wünscht sich, dass Hilfe im eigenen Land dieses Drittel für Gäste aus Niederösterreich übernimmt. „Das ist im Bereich des Möglichen“, versicherte Pröll, die beeindruckt, was die Familie aus einer alten Mühle geschaffen hat – und auch noch vor hat.

Wir waren ein sehr gutes Team – und sind jetzt noch ein besseres“ Harald Pfeifer

Denn das Gelände, auf dem die Familie selbst lebt, ist noch nicht fertig. So werden Stallungen gebaut, um Hippotherapie zu ermöglichen. Als die Besucher das zukünftige Heim der Pferde betreten, werden bei Ylvies Vater Erinnerungen geweckt: „Meine Tochter und ich waren Springreiter.“ Es sei der einzige Sport, bei dem die Teilnehmer nicht nach Alter oder Geschlecht getrennt werden, so konnten die beiden zwar im Wettkampf gegeneinander antreten, aber: „Wir waren ein sehr gutes Team – und sind jetzt noch ein besseres.“ Ylvies Pferd ist eines, das in die ehemalige Mühle ziehen wird. Es trägt übrigens den Namen „C’est la vie“, zu Deutsch: So ist das Leben …

Neuro-Spezialisten kommen regelmäßig in Ylvies Mühle

Worauf Pfeifer noch stolz ist: „Ich habe geschafft, dass Spezial-Spezialisten einmal im Quartal bei uns ordinieren.“ Wenn ein „normaler“ Mensch einen Spezialisten braucht, dann geht er etwa zum Orthopäden. „Wir brauchen überall das Wort ,Neuro‘ davor“, erklärt er, wen er mit Spezial-Spezialisten meint. Dass diese in Ylvies Mühle kommen, ist für die Betroffenen enorm wichtig. Denn ein solcher Arztbesuch, etwa in einer Praxis in Wien, löst großen Stress aus, der den klinischen Befund verfälscht. „Das passiert bei uns nicht, weil es keinen Stress gibt.“

Eine ähnliche Einrichtung wie die der Pfeifers gibt es nicht. Wo nimmt sich Ylvies Vater dann seine Auszeit? „Wir schalten hier ab. Das geht“, sagt Pfeifer, der für jede Unterstützung dankbar ist, denn das Projekt Ylvie ist eine private Initiative, die sich durch Spenden finanziert.

Das Spendenkonto: Raiffeisen Landesbank NOE-Wien; Verwendungszweck: Sandra Pfeifer/Projekt Ylvie; IBAN: AT57 3232 2000 0004 1582

