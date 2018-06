„Die Leute sind sauer, weil die Diskussion einfach abgebrochen wurde“, berichtet ein Breitenwaidinger über der Nachwehen der Informationsveranstaltung am vergangenen Montag ( wir hatten berichtet, siehe hier u nd unten). Dabei wurden die Projekte vorgestellt, die Breitenwaida, Kleedorf und Puch künftig vor Hochwasser schützen sollen.

„Die Flächen sind verwachsen, die Kanalrohre verstopft, das Wasser kann gar nicht abfließen“SPÖ-Klubsprecher Alexander Eckhardt

„Wir haben wunderschöne Gräben. Die sind sogar ausgebaggert, aber das Wasser hat keine Chance, da hineinzurinnen“, wirft ein Ortsbewohner der Gemeinde, im Speziellen dem Bauhof, Untätigkeit vor. „Die Flächen sind verwachsen, die Kanalrohre verstopft, das Wasser kann gar nicht abfließen“, machte sich SPÖ-Klubsprecher Alexander Eckhardt, der gerade in Breitenwaida ein Haus baut, gemeinsam mit der NÖN ein Bild. Das würde er auch den Verantwortlichen raten.

Denn dann würden sie verstehen, dass es gar nicht so viele neue Maßnahmen brauche, die alten müssen nur gepflegt werden. „Wir hatten das Glück, dass unser Ortsvorsteher Fachleitner vor 20, 30 Jahren schon vorausgedacht hat und das alles machen hat lassen“, ist ein Pucher froh. Zumindest solange, bis er die verwachsenen Rohre sieht und die Auffangbecken, die eigentlich fünf Meter in die Tiefe gehen sollten, aber fast zur Gänze mit Erde befüllt sind.

„Das Wasser nimmt den Weg über den Feldweg, wie man hier sieht“, zeigt Eckhardt auf die Spuren, die vom letzten Starkregen noch deutlich zu sehen sind: Das Wasser bahnte sich einen Weg in die Ortschaft, weil es nicht in den Graben abfließen konnte.

„Solche Angriffe bringen der Sache nichts!“

Das macht Eckhardt sauer. „Solche Arbeiten müssen regelmäßig durchgeführt werden. Und nicht nur dort, wo der Bauhof-Leiter wohnt und sich bei der nächsten Wahl viele Vorzugsstimmen erwartet“, spielt der SP-Klubchef darauf an, dass in Oberfellabrunn, der Heimat von Bauhof-Chef Thomas Bauer, alles auf Schiene sei.

„Solche persönlichen Angriffe sind absolut unnötig und bringen in der Sache gar nichts!“, ärgert sich Bauer über diese Unterstellungen. „Eckhardt ist ein kleinkarierter Kommunalpolitiker, der sich durch so etwas profilieren möchte“, wünscht sich Bauer konstruktive Kritik.

Er habe als Bauhof-Leiter 21 Katastralgemeinden zu betreuen, aufgrund der großen Fläche könne er nicht überall selbst nachsehen, wo Arbeiten anfallen. „Dafür habe ich die Ortsvorsteher, dass die mir sagen, wo etwas gemacht werden soll. In Oberfellabrunn habe ich das Glück, selbst Ortsvorsteher zu sein und weiß daher genau Bescheid.“ Dass er die anderen KGs vernachlässige, stimme nicht. „Wir haben gemacht, was geht“, betont Bauer im NÖN-Gespräch. Er habe nur eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern und Geräten zur Verfügung.