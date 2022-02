Neuer Themenweg: Alles rund um den Göllersbach

Mit der Montage der Schautafeln wurde der neue Themenweg zum Göllersbach zwischen Breitenwaida und der Pläßmühle Richtung Dietersdorf fertiggestellt. Zehn Stationen geben auf rund 1,2 Kilometern Infos zur Geschichte des Göllersbachs sowie seiner Bedeutung für die Region und als Naturraum in der Gemeinde.

„Mir gefällt die lückenlose Beschreibung an den nett gestalteten Tafeln, die sowohl Geschichtliches, Biologisches und Ökologisches als auch Kurioses beinhalten“, berichtet Mühlenforscher Otto J. Schöffl, der den Erlebnisweg kürzlich abgeschritten ist. So wird über Eislaufen am Göllersbach von Hollabrunn nach Breitenwaida erzählt, vom Sautrogrennen, vom Fischen und vielem mehr. Ein Marterl gib es ebenso wie die nötigen Sitzgelegenheiten.

Dass die Mühlenlandschaft ebenfalls beschrieben wird, freut Schöffl natürlich, „man stößt ja am Ende an die Pläßmühle im Raum Dietersdorf, Geburtshaus von Valerie Lehner, Gattin des bekannten Hollabrunner Musikprofessors Walter Lehner, und jetziger Wohnort der Familie Grimus“.

Über die Brücke gelangt man nahe am Göllersbach zum Weg, der in den Ort Breitenwaida zurückführt, wobei der Ausgangspunkt des Erlebnisweges die Volksschule ist. Die Holztafeln – es wurden jene vom ehemaligen Erlebnispfad im Hollabrunner Wald wiederverwertet – werden von den Volksschulkindern heuer noch gestaltet. Rund um das Maskottchen, einen Biber, soll es einen Wettbewerb mit Namensvorschlägen geben, wie der verantwortliche DEV-Obmann Peter Tauschitz berichtet.

Er dankte allen, die die Umsetzung des Projektes ermöglicht haben, das sich in einem Budgetrahmen von rund 700 Euro bewegt hat. Die Gemeinde und die Landesinitiative „Stolz auf unser Dorf“ unterstützten es. Der Themenweg ist via Homepage übrigens digital erlebbar, bald auch auf Englisch und Tschechisch. -esp, cr-

