Projekt Ylvie feierte „Fest des Lebens“

Unter großer Beteiligung ging das „Fest des Lebens“ für das Projekt Ylvie in Breitenwaida über die Bühne. Cäcilia Kaltenböck hat es zuwege gebracht, dass Weihbischof Bischofsvikar Stephan Turnovszky die Heilige Messe zelebrierte, unterstützt von Markus Hochgerner. Ylvie war mit der kompletten Großfamilie dabei. Ihr Vater Harald Pfeifer berichtete, was sich in den sieben Jahren seit ihrem tragischen Unfall an Positivem und Leidvollem getan hatte.

Nach Spanferkel und Pizza jagten einander die Höhepunkte des Programmes: Pfeifers vierjährige Enkelin Emilia kündigte die Mühlensagen-Lesung von Elisabeth Schöffl-Pöll an, die die Mühle zur Glücksmühle erhob. Eine große Besuchermenge hatte sich um den Vortrag von Alfred Pfeifer aus seinem zweiten Buch „Mehr als ein Frisör“ geschart. Begleitet wurde diese Lesung von Wolfgang Förster am Klavier mit passenden nostalgischen Klängen. „Klassik in der Mühle“ boten keine Geringeren als Reinhold Rieger, Joachim Celoud und Gregor Schiesser dar. Die Schauspieler und Sänger Robert Kellner und Hubert Schiesser brachten „Weinsames“ zu Gehör.

Die neu gegründete Band AUSTROPHI, Charity-Music-Entertainment machte Stimmung, die sich mit Tres Boys fortsetzte. Die Band rund um Gründungsmitglieder Thomas Rothmeier und Andi Wolf besteht bereits seit 2009, die mit dem Eintritt von Rudi Haselböck zur Rock-Band wurde.

Harald Pfeifer wurde nicht müde, sich bei allen, besonders bei seiner Familie und den zahlreichen Helfern, herzlich zu bedanken.